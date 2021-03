¿Puede Ashe arrasar con su apocalíptico dúo con FINNEAS?

‘A todos los chicos: P.D.: Todavía te quiero’, ese título de película nivel ‘Soñando soñando, triunfé patinando’, será para Ashe una obra maestra. Porque gracias a que la segunda parte de la exitosa trilogía teen de Netflix incluyó su canción ‘Moral of the Story’, la estadounidense ha empezado a hacerse un hueco en el pop. Creció escuchando solo música cristiana, y fue después de que su abuelo le descubriese a Dylan o a Jefferson Airplane cuando su interés en la música empezó a crecer. En 2015 finalizó sus estudios sobre composición contemporánea y producción en el Berklee College of Music, y poco después empezó a recibir propuestas para poner su voz en temas house como ‘Sleep Alone’. Acabó girando con Louis the Child o The Chainsmokers, mientras componía para gente como Demi Lovato y buscaba la forma de dar salida a su propio material.

Es en 2018 cuando saca su primer EP, ‘The Rabbit Hole’, al que sucederían un año después las dos partes de ‘Moral of the Story’, producidas por FINNEAS, el hermano de Billie Eilish. Y precisamente el tema homónimo, con más de 300 millones de streams en Spotify, es el que le ha empezado a dar fama mundial… por ahora. Porque hace unos días Ashe lanzaba nuevo single de un debut largo que posiblemente llegue este año, ‘Till Forever Falls Apart’, que no solo está producida por FINNEAS (junto a Big Taste), sino que es un dueto con él.

La canción usa metáforas apocalípticas para hablar sobre un amor o una amistad (o ambas) que permanece unido a pesar de los obstáculos, hasta el punto de morir junto al otro: “if the tide takes California, I’m so glad I got to hold ya / if the Sky falls from Heaven above, oh I know I had the best time fallin’ into love” cantan ambos en esta actualización zeta de ese “and if a ten-tonne truck kills the both of us / to die by your side is such a heavenly way to die” que cantaba Morrisey. Todo esto se acompaña de un bonito vídeo para el que Ashe dice haberse inspirado en los bailes de Fred Astaire y Ginger Rogers. ‘Till Forever Falls Apart’ está funcionando muy bien, pero ¿será su trampolín definitivo, ya sin peli de por medio?





