Tune-Yards han publicado este viernes su nuevo disco. En ‘sketchy.‘, el dúo formado por Merrill Garbus y Nate Brenner recupera la vitalidad y el color de sus mejores discos sin renunciar al componente pop de sus mejores canciones, como ‘Water Fountain’, ni mucho menos olvidarse de su interesante discurso político en el que abordan temas como el racismo o la desigualdad de clase.

‘sketchy.’ ha sido presentado con los singles ‘nowhere, man’, ‘hold yourself’ e ‘hypnotized’: para el último, el grupo ha ideado una actuación en la tele que su equipo en España ha comparado con los muñequitos de José Luis Moreno; y de manera inexplicable ‘make it right’ sigue siendo un «album track» y no ha sido potenciado como single a pesar de que es el tema más instantáneo de todo el largo. Una locura de art-pop que alterna sintetizadores y ritmos de math-rock atropellados con vientos metales, palmas y voces copia-pegadas en estilo «collage» para armar una composición totalmente eufórica y arrebatadora. ‘make it right’ es la mejor canción de Tune-Yards en muchos años.

El nuevo disco de Tune-Yards no solo explora diversos sonidos, sino también diferentes perspectivas relacionadas con la autorresponsabilidad. La culpa blanca preocupa a Merrill desde hace tiempo, y era el tema principal de su anterior disco. En las entrevistas, la cantante de Tune-Yards imagina una sociedad en la que los debates sobre racismo son enriquecedores para las dos partes, no discusiones en la que dos personas terminan a la defensiva, y la protagonista de ‘make it right’ está dispuesta a dejarse deconstruir, a equivocarse. El diálogo de ‘make it right’ representa de hecho el estribillo de la canción: «ella me preguntó: ¿estoy dispuesta a pagar? No quiere castigarme sino que me cure de este dolor», a lo que contesté: «adelante, hazme una persona humana».

