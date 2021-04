El físico por fin importa a C. Tangana con ‘El Madrileño’

C. Tangana no lanzó edición física de ‘Ídolo‘, su primer disco, quizá para mandar un mensaje sobre la contemporaneidad de su proyecto, nacido a mediados de la década pasada y curtido en la moda trap y urbana del momento, y dirigido a una generación que ya no recuerda qué es un CD (un saludo a David Broncano). Esto significa que nadie en España posee ‘Mala mujer’ en una edición física que poder reproducir en un equipo de música. Solo existe en la nube. Toda una inversión de cara a futuras reediciones. ¿Nos vemos en 2027?

‘El Madrileño‘ es otra cosa. Un disco basado en la tradición, en el folclore, en la nostalgia por la España inmediatamente previa a la globalización y la consolidación de internet, para la que sí se ha editado un CD porque la ocasión lo vale. La estética que ha inspirado a Pucho es la española de los bares de pueblo, y por ejemplo el merchandising de esta era incluye camisetas con el tracklist apuntado en la espalda como si fuera una servilleta. La música apunta a la tradición flamenca y latinoamericana, pero también al pop-rock y al flamenquito de Los 40 Latino, de Joaquín Sabina a la colaboradora La Húngara. Escuchas ‘Muriendo de envidia’ y vuelves al año 2002. Casi le ha faltado sacar una «edición pirata».

A espera de que ‘El Madrileño’ vea la luz en vinilo (sale el viernes 16 de abril según indican las webs de Fnac y La Casa Del Disco, donde aparece ya listado a un precio de 20,99 euros), el CD representa una digna compra con la que tener en manos el disco más vendido del país. Se trata de un suculento «digipack» que se despliega en cinco mitades: el anverso presenta portada, contraportada y las tres pinturas que Ivan Floro ha realizado para las cubiertas de ‘Demasiadas mujeres’, ‘Tú me dejaste de querer’ y ‘Comerte entera’, y el reverso despliega a lo grande el logo de ‘El Madrileño’ y la secuencia de temas y colaboradores. El diseño gráfico ha sido ideado por Realmente Bravo.

En cuanto al libreto, este se compone de un póster rectangular del retrato de C. Tangana que aparece en la portada en la parte de delante (¿alguien llega a colgar este tipo de pósters?), y en la de atrás se han dispuesto sin más misterio letras y créditos. Nada interesante que contar que no se sepa ya: ‘Cuándo olvidaré’ lista a Dios y la madre porque aparte de utilizar un fragmento de una entrevista que Pepe Blanco concedió a RTVE en 1978, samplea ‘Slide’ de H.E.R, una canción que cuenta con decenas de co-autores. Curiosamente, el libro no incluye texto de agradecimientos.

La edición en CD de ‘El Madrileña’ suena maravillosamente bien en un buen equipo: en cuanto a producción es un disco de su tiempo, y por ejemplo los beats no suenan igual en un equipo que en Spotify, sino mucho mejor; pero es que las palmas de ‘Ingobernable’ son una verdadera fiesta escuchadas como merecen. Desde luego, la escucha de ‘El Madrileño’ es más enriquecedora que su sencilla edición, donde lo mejor son las pinturas, pero no está mal que Pucho haya pasado de editarlo mediante la típica caja de plástico barata de turno. Un «digipack» es más elegante y, tal y como ha sido al mercado, el CD casi parece una edición deluxe.