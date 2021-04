Twenty One Pilots, entre a-ha y Phoenix en su gran comeback, ‘Shy Away’

Twenty One Pilots protagonizan uno de los grandes primeros comebacks del año con una urgente canción de synth-pop que no llega a los 3 minutos de duración y que recibe el nombre de ‘Shy Away’. De sonar como los a-ha más populares en sus primeros segundos pasa a parecer una grabación de los Phoenix más inmediatos: ni rastro de sus aproximaciones al hip hop o a Jamaica, como sucedía en ‘Ride’.

‘Shy Away’ es un tema pop plenamente funcional que ocupará el tercer lugar en el disco que traman para el 21 de mayo y que ya sabemos que se llama ‘Scaled And Icy’.

- Publicidad -

Este álbum será el sucesor de ‘Trench‘, que no lograba repetir el cuádruple platino en Estados Unidos de ‘Blurryface’ (que contenía su macrohit ‘Stressed Out’), pero que aun así sí llegaba al top 2 tanto en América como en Reino Unido y fue platino en su país.

01. Good Day

02. Choker

03. Shy Away

04. The Outside

05. Saturday

06. Never Take It

07. Mulberry Street

08. Formidable

09. Bounce Man

10. No Chances

11. Redecorate



- Publicidad -