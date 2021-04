Cassandra Jenkins necesita un abrazo tanto como tú

«Todo lo que quiero es derrumbarme en los brazos de alguien completamente extraño para mí. En tus ojos veo la amplia variedad de la gente dentro de mí». Aunque folk, ‘Crosshairs’ es una de esas canciones que deciden abrirse con su estribillo, ese tan bonito con que se encabeza este artículo. Se trata del tercer single oficial del disco ‘An Overview on Phenomenal Nature’, un álbum escueto de 7 composiciones de la neoyorquina Cassandra Jenkins, considerada una de las voces artísticas más importantes del barrio más cool, Brooklyn, donde nació.

Cuenta Cassandra que escribió ‘Crosshairs’ «en los tiempos de antes», cuando no pensaba específicamente en el aislamiento. Sin embargo, ella misma reconoce que es imposible no reinterpretarla hoy, pues ahora es más literal. «Nunca he añorado tanto la interacción humana como durante el pasado año», ha afirmado, haciendo la canción aún más irresistible, por si no era suficiente con su actuación vocal, la cadencia de las guitarras acústicas y eléctricas, el piano y las cuerdas, que ponen los pelos de punta con toda la calma del mundo, como el mejor Bob Dylan.

El vídeo realizado para ‘Crosshairs’ se sitúa en un paisaje nevado de su adorado Nueva York (por cierto también ha trabajado en el prestigioso The New Yorker), y justo cuando Cassandra se pone sus prismáticos, la cámara realiza un zoom out, la pierde de vista y nos lleva de paseo por la ciudad, antes de volver al origen. Una idea sencilla si bien llena de poesía visual, que representa todo un punto álgido en el mencionado segundo álbum de Jenkins. ‘Crosshairs’ es nuestra «Canción del Día» para este sábado tras ser la ganadora de la última edición hasta ahora del JNSP Song Contest de nuestros foros, presentada por el usuario Xtian23.



