El exmánager de Ella baila sola cuenta por qué se separaron

Dado que Ella baila sola se han negado a hablar en las entrevistas promocionales de su regreso sobre el porqué de su separación o de las componentes alternativas que han pasado por el dúo, a todas luces un error, su exmánager ha decidido hacerlo. Gonzalo Benavides, también productor del dúo, por ejemplo de su notable disco de debut, ha concedido una entrevista a nuestro compañero Juan Sanguino para Vanity Fair.

En ella se explaya sobre los motivos de la separación, que no van a sorprender a nadie: el dúo no tenía relación alguna en último término y simplemente grabó el tercer disco porque así lo exigía su contrato con EMI. Siempre según el relato de Benavides, las disputas entre ambas por ver quién componía más singles, sonaba más alto o robaba más planos fueron las que provocaron los roces desde tiempos muy tempranos.

Benavides, también conocido por su carrera musical y como actor sobre todo por su paso por ‘Verano azul’, culpa más bien a Marilia de la separación, revelando que tanto él como Marta han intentado convencerla de unirse al dúo ya en el pasado. «La que mejor imagen dio siempre fue Marilia, pero en la vida real es completamente diferente”, indica, contando que los problemas comenzaron cuando Marilia demostró tener una mayor presencia escénica e intentó animar a Marta a moverse por el escenario.

Cuenta que dijo: «»Marta, tú eres el 50% de Ella Baila Sola y tienes que salir al escenario a sudar la camiseta, a que se te oiga y a que se te vea. No puedes salir ahí como una seta a tocar la guitarra sin que se te vea. Venga tía, que llevamos 40.000 discos vendidos y vienen las Navidades». De repente Marilia se puso a gritarme: «¿Y tú por qué le tienes que decir a ella nada? ¿Si yo sudo la camiseta por qué ella tiene que ser igual?'» Pero el caso es que Marta se dio cuenta y empezó a creérselo más. Empezó a trabajar y a salir con actitud de artista, sin miedo y sin vergüenza. Pues aquello fue el principio de los problemas con Marilia. Aquello. Nada más».

Gonzalo considera a Botía una autora mejor, pese a que a Marilia corresponden temas como ‘Mejor sin ti’, ‘Mujer florero’ y «Sapos», pero él relata que Marta aportaba más y mejores canciones: «Yo siempre les dije que Marta componía mejor y Marilia cantaba mejor. Es un tema de ego y de pasta, la SGAE te da más dinero si has sido la autora de los singles». Y reconoce que es más amigo de Marta. «Marilia pensará que no le di el lugar que debía darle, que me enfrenté a ella, pero mi trabajo consistía en apagar fuegos constantemente. Marilia siempre pensó que yo estaba de parte de Marta, cuando yo solo intentaba que a Marta no se la comieran». Benavides también considera injusto que se le haya excluido de esta reunión, pues el nombre de Ella baila sola lo registraron los 3. Puedes leer la entrevista completa aquí.