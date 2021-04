Qué esperar de ‘SOUR’ de Olivia Rodrigo, a la venta en un mes

Olivia Rodrigo está siendo uno de los nombres que más está sonando este año gracias a las cifras estratosféricas que ha alcanzado su single ‘driverse license’, un número 1 global en Spotify (especialmente en los países anglosajones), que en España llegamos a ver en el número 4. Tras 13 semanas, la canción sobrevive en el top 47 de nuestro país certificada como disco de platino.

Tras un segundo sencillo llamado ‘deja vu’ que ha conseguido llegar al puesto 8 en Estados Unidos y al número 27 en Reino Unido, se anuncia el disco. Y lo habéis adivinado: todos los títulos están en minúscula, desde «celos, celos» a «crimen favorito» pasando por «espero k estés ok».

Queda por averiguar si todo el álbum suena tanto -tantísimo- a Billie Eilish como a Lorde, con quienes comparte sello (Universal), como las dos pistas que llevamos. En verdad, la cantante ha declarado que quiere que el proyecto sea una combinación de «pop mainstream, música folk y rock alternativo». Por un lado, los dos sencillos de adelanto tienen la virtud de mantener una misma línea editorial; por otro no tienen mucho de «rock alternativo» y solo se conoce la presencia de un productor involucrado, Dan Nigro, conocido por haber trabajado con Caroline Polachek, Carly Rae Jepsen, Kylie Minogue y Sky Ferreira. Un gusto, el de rodearse de pocos nombres, que Olivia comparte con las dos artistas referenciadas.

Os dejamos con el tracklist y el nombre de todo el proyecto: ‘SOUR’. A la venta el 21 de mayo, en poco más de un mes.

1. brutal

2. traitor

3. drivers license

4. 1 step forward, 3 steps back

5. deja vu

6. good 4 u

7. enough for you

8. happier

9. jealousy, jealousy

10. favorite crime

11. hope ur ok