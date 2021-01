Revelación o timo: Olivia Rodrigo deja atrás la factoría Disney y arrasa con ‘drivers license’

La protagonista de hoy en nuestra sección «Revelación o timo» es una de esas artistas ya curtidas en la industria de la música a pesar de su insultante juventud. Olivia Rodrigo, que nació en 2003 y, por lo tanto, tiene 17 años, ya era una actriz conocida por su papel de Nini en la ficción ‘High School Musical: The Musical, The Series’ estrenada por los creadores de la famosa serie de películas de Disney Channel. Ella es por tanto un producto de Disney, o era, porque el single con el que ha inaugurado su carrera musical va por otros derroteros.

Y es que, si la intención de Olivia Rodrigo con ‘drivers license’ (¿los títulos escritos en minúscula pasarán de moda algún día? ¿Por favor?) era desligarse completamente de su imagen pre-adolescente para iniciar una etapa más adulta y comprensible por todo tipo de generaciones, desde luego está consiguiendo su propósito con este tema que se ha instalado directamente en el número 1 de los más escuchados en Spotify Global tras su lanzamiento el pasado 8 de enero, y cuyo videoclip ocupa actualmente el puesto 34 entre los más vistos de Youtube España. A la manera de Ariana Grande, que empezó en Nickedoleon para después pasar a la música pop, Olivia ya cuenta con una base de fans sólida entre el público joven gracias a sus pasos televisivos, la cual ha propiciado que su debut sea un éxito inmediato.

‘drivers license’ es una balada pop dramática que le debe mucho a Lorde en lo melódico e instrumental (el puente parece sacado de ‘Perfect Places‘) a pesar de que ella, de quien se reconoce fan, es de Taylor Swift: en su biografía de Spotify explica que es una «pedazo de swiftie». En lo vocal cabe pensar primero en el registro tímido de Julia Michaels, pero luego Olivia adopta el drama que hemos podido escuchar en canciones recientes de Camila Cabello o Lewis Capaldi para recordarnos de dónde viene. El co-productor de ‘Mercy’, Dan Nigro, quien ha participado, también como co-autor, en temas de gente tan dispar como Caroline Polachek (‘So Hot You’re Hurting My Feelings’), Empress Of (‘When I’m with Him’), Conan Gray (‘Maniac’) o Carly Rae Jepsen (‘When I Needed You’), es co-autor y productor principal de ‘drivers license’. Puede haber encontrado su gallina de los huevos de oro.

Si la madurez de Olivia llega acompañada de un carné de conducir, también lo hace con el corazón roto. La canción versa sobre un chico que ha dejado a la cantante por una «chica rubia» que le recuerda «todas las cosas por las que me siento insegura». «Me saqué el carné de conducir la semana pasada, como siempre habíamos hablado, para poder conducir hacia tu casa, pero hoy me he pasado por los suburbios, llorando porque tú no estabas» es el escenario con el que empieza este drama post-adolescente que precisamente podría haber salido de la pluma de la vieja Taylor Swift por su componente narrativo y visual.