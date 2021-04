Tras tres discos como estrellas adolescentes y con el éxito de ‘Potential Breakup Song’ a sus espaldas, Aly & AJ decidieron en 2009 abandonar ese nombre artístico para pasar a llamarse 78Violet, aunque finalmente, tras varios anuncios, nunca llegaron a publicar ningún disco bajo ese nombre. Diez años después de su tercer álbum ‘Insomniatic’ (2007), Aly & AJ volvieron a ser Aly & AJ y lanzaron un EP titulado ‘Ten Years’. Desde entonces no han parado de sacar música: dos años después otro EP, ‘Sactuary’, y al siguiente una ristra de buenos singles entre los que se encuentran una regrabación de su máximo hit (esta vez incluyendo la palabra “fuck”) o la genial ‘Joan of Arc on the Dance Floor’.

En 2021, tras 14 años sin álbum largo, ya llega por fin su cuarto disco con un nombre que seguro que le gusta a Fiona Apple: ‘a touch of the beat gets you up on your feet gets you out and then into the sun’. ‘Symptom of Your Touch’ es el cuarto adelanto y sirve como confirmación de que podemos esperar cosas muy gratas de él.

Esta vez se trata de otra “break up song” en la que las hermanas ofrecen un sonido en algún lugar entre el synthpop de Carly Rae Jepsen y las composiciones oníricas y azucaradas de Hatchie. La letra, que trata sobre la dificultad de superar una ruptura, contrasta con una melodía alegre y veraniega que te abraza y no te deja escapar. Con versos directos y sinceros como “Si me pides un cierre / ya sabes lo que pasará si voy/ es un síntoma de tu tacto/ ¿si se siente tan bien por qué duele tanto?”, el tema no ofrece ningún tipo de respuesta a ese dolor. “¿Por qué no soy capaz/ de hacer lo correcto por una vez?” se lamentan las hermanas en el puente de la canción que precede al último estribillo. Pero aun así, Aly & AJ consiguen que ‘Symptom of Your Touch’ resulte una especie de zona de confort para quien la escucha, capaz de atraparte en una nube de melancolía dulce cual algodón de azúcar.



