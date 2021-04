El tuit de Selena Gómez para Pedro Sánchez no está en español

Selena Gomez va a presentar un concierto llamado Vax Live en el que se va a pedir la distribución equitativa de la vacuna contra el covid-19. Se espera que participe gente como Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R., y se va a celebrar el 8 de mayo en California. La cantante ha acudido a Twitter para dejar media docena de peticiones a líderes mundiales como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen… y Pedro Sánchez.

A este le ha indicado: “Presidente Sánchez, estoy emocionada de que nos encontremos en Vax Live. Necesitamos su ayuda para acabar con la pandemia de covid-19 en todas partes, para todo el mundo. ¿Estaría de acuerdo en donar dólares o dosis para ayudar a que todo el mundo tenga acceso a la vacuna?”. La noticia es que el tuit está en inglés justo en los tiempos en que la cantante promociona su «primero EP en castellano», el irregular ‘Revelación’. No como aquel icónico tuit en que invitaba a “preordenar” el disco: «“’REVELACIÓN’, mi primero EP en español, está disponible ya para pre-ordenar”.

Las respuesta al tuit no se han hecho esperar, siendo la más popular las realizadas por la cuenta Mr Handsome o aquellas que recuerdan el intercambio de tuits entre Pedro Sánchez y Miley Cyrus. Sánchez precisamente ha anunciado esta semana que entregará 7,5 millones de vacunas a Latinoamérica, una vez que la mitad de la población española esté inmunizada. Dicha cantidad representa entre un 5% y un 10% de las vacunas que Europa entregará a España.

Prime Minister @sanchezcastejon, I'm excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine?

— Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021