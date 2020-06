Miley Cyrus pide a Pedro Sánchez “unión” para afrontar el coronavirus

Miley Cyrus es noticia después de haberse dirigido directamente a Pedro Sánchez en un mensaje publicado en Twitter. La noticia tiene trampa, pues Sánchez es solo uno de varios presidentes europeos a los que la autora de ‘Slide Away‘, siempre tan implicada políticamente, se ha dirigido en esta red social para pedir unión para afrontar el coronavirus.

El motivo de los mensajes de Miley Cyrus a Pedro Sánchez y otros presidentes como el italiano Giuseppe Conte o el neerlandés Mark Rutte es una campaña que la organización Global Citizen, dedicada a combatir los problemas del mundo, ha lanzado en su página web y en la que solicita a todos los “líderes del mundo unirse por nuestro futuro y financiar tests, tratamientos y vacunas para derrotar el COVID-19”. La cantante estadounidense ha sido encargada de promover esta petición a través de sus redes sociales, y de hecho ya había ejercido de portavoz de esta petición hace unas semanas.

“España, te has unido solidariamente con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos”, ha sido el mensaje de Miley al presidente del PSOE. “Debemos permanecer juntos para afrontar el COVID-19 y el impacto desproporcionado que está ejerciendo en las comunidades marginales, especialmente en las comunidades de color. ¿Te unes a nosotros, Pedro Sánchez?” El presidente no ha respondido al mensaje de Miley de momento, pero “Pedrito” y “Hannah Montana” ya son “trending topic”. Ardemos en deseos de saber si Pedro Sánchez es más de ‘We Can’t Stop’ o de ‘Malibu’.

Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon? #GlobalGoalUnite⭕️

