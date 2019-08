No te pierdas… Miley Cyrus dice adiós a las pastillas, el whisky y Liam Hemsworth en ‘Slide Away’

En las últimas semanas, Miley Cyrus ha sido noticia en muchos medios, y no por motivos musicales precisamente: a estas alturas, todo el mundo conoce ya de la separación de su marido, el actor Liam Hemsworth, apenas meses después de haber contraído matrimonio (aunque su relación de pareja, con algunas rupturas temporales, era de años). Para mayor atracción de los medios del corazón al asunto, Cyrus ha sido vista de vacaciones en el Lago Como junto a la influencer Kaitlynn Carter, especulándose sobre una relación sentimental entre ellas.

Pero Miley también ha estado trabajando –de hecho, se dice que han sido precisamente las carreras profesionales de ambos los que han hecho fracasar su matrimonio– estos días, como descubrimos hoy. Esta mañana Cyrus lanza ‘Slide Away’, una canción completamente nueva que, por el contenido de su letra, parece querer sentar un punto y aparte en su vida tras esta ruptura: “Érase una vez, era el paraíso / érase una vez, estaba paralizada / Creo que voy a echar de menos esas luces del puerto / Pero es hora de dejarlo ir / Érase una vez, estaba hecho para nosotros / Me levanté un día, y se había convertido en polvo / Cariño, nos encontramos, pero ahora estamos perdidos / Así que es hora de dejarlo ir”, dice su primer verso, antes de encarar un pre-coro que, de forma más controvertida, habla de querer una casa en las colines (como epítome de felicidad) pero rechazar “el whisky y las pastillas”, como tópico de la vida del ama de casa de una familia acomodada, dejando entrever que era lo que Liam quería para ella. Es, en suma, el lado opuesto a ‘Malibu‘.

Musicalmente, ‘Slide Away’ no se aparta de la línea marcada por el último EP de Miley, ‘SHE IS COMING‘: producido al alimón por Andrew Wyatt (que también xo-escribe) y el reputado productor de hip hop Mike WiLL Made-It, es un medio tiempo de fondo clásico (marcado por unas cuerdas que rememoran las de ‘Bittersweet Symphony’) pero con una pátina contemporánea. Por el momento no se ha detallado si esta canción forma parte de otro de los EPs que dijo publicaría en este año o si se trata de una composición más reciente. Recientemente Miley también protagonizaba un episodio de l más reciente temporada de ‘Black Mirror‘, donde daba vida a una artificiosa estrella del pop. Un papel que no le debió resultar nada extraño.