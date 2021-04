Vídeos: Las actuaciones musicales de los Oscar 2021, de mejor a peor

Esta noche se ha celebrado la gala de los Oscar, que ha proclamado ‘Nomadland’ la mejor película del año, pero que como ceremonia de premios ha sido soporífera. Puedes leer el palmarés completo en este enlace. En cuanto a la música, H.E.R. ha ganado el Oscar a Mejor canción por ‘Fight for You’ y el galardón a Mejor banda sonora ha ido a manos de Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste por la música de ‘Soul’.

Autora de la escalofriante ‘I Can’t Breathe’, H.E.R. no termina de dar el salto internacional con su música, pero es una superestrella en Estados Unidos. De ahí que su Oscar por la canción de ‘Judas and the Black Messiah’ no sorprenda demasiado a pesar de que esta no es la mejor de las canciones nominadas en esta edición. ¿O sí? ¿Confiamos en los Oscar o más bien en el público? ‘Fight for You’, que ha dado Oscars también al compositor Dernst Emile II y a la letrista Tiara Thomas, es un estupendo tema de funk retro, de necesario mensaje empoderador, pero su repercusión ha sido muy modesta.

Me atrevo a decir que la canción que merecía el Oscar es ‘Hear My Voice’ de Celeste, que tampoco es histórica, ni mucho menos, pero, en mi opinión, es la que más va a perdurar y la cantante ha estado sobresaliente presentándola encima de un escenario. Esperemos que el éxito tan abrumador que está viviendo Celeste tan temprano -hasta hace dos días era una completa desconocida, y su disco es solo el primero de su carrera– no pueda con ella, porque tiene promesa de sobra.

También estuvo estupenda Molly Sanden interpretando ‘Husavik’, la única canción de todas las nominadas que de hecho suena en la película (en la de Eurovisión) y no solo en los créditos. Acompañada por un coro infantil y una orquesta de cuerdas, Sanden cantó tras un paisaje urbano islandés esta balada dramática que es como el ‘Let it Go’ de este año, desde luego solo a nivel musical.

Quien llegó con tablas de sobra a los Oscar, y además haciendo historia, es Laura Pausini, la primera cantante italiana en ser nominada a estos premios, y llevando 30 años en esto. Junto a la compositora Diane Warren, que ya ha llevado alguna canción que otra a los Oscar, Pausini cantó ‘Io Si (Seen)’, de ‘La vita davanti a sé’, con toda la fuerza vocal por la que es conocida, pero, siento decir, la emotividad inflada de esta canción no merecía ganar ningún premio.

Nada que ver con Laura Pausini, ‘Speak Now’ de Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth, la canción principal de ‘Una noche en Miami’, era la segunda mejor de las nominadas en mi opinión, y habría sido un soplo de aire fresco ver ganar un premio a esta canción tan intimista. Pero a Odom se le vio un poco perdido en el escenario: este le quedaba un pelín grande a la canción.