‘Nomadland’ es la gran ganadora en la gala de los Oscar más impersonal y aburrida que se recuerda

Este año, los Oscar, como el resto de premios, celebraban su edición más atípica, pero a diferencia de los Globos de oro, que fueron completamente telemáticos, se ha hecho el esfuerzo porque la gala fuese presencial. Sin embargo, debido a la situación del covid, no todos los nominados han podido viajar a Los Ángeles, así que para ellos sí había opción de conectarse de manera telemática desde diferentes países.

Todo empezó con Regina King presentando la gala en un discurso en el que recordaba la importancia del movimiento Black Lives Matter ante un teatro muy diferente a lo que estamos acostumbrados, esta vez solo con espacio para los nominados y sus acompañantes. Con una breve presentación de cada uno de los candidatos, el primer premio de la noche se lo llevó Emerald Fennell por el guion original de ‘Una joven prometedora’, arrebatándole el galardón a Aaron Sorkin, que en un principio era el favorito por ‘El juicio de los 7 de Chicago’. Florian Zeller recogió el de guion adaptado por ‘El padre’ desde París. El premio a mejor película internacional lo entregó Laura Dern a ‘Otra ronda’, de Thomas Vinterberg.

Mejor actor secundario se lo llevó Daniel Kaluuya por ‘Judas y el mesías negro’, el gran favorito. Como diferencia respecto a otros años, en esta ocasión no hubo clips para presentar las interpretaciones de los nominados sino que el presentador de cada premio hablaba sobre ellas. Una decisión bastante cuestionable ya que resulta mucho menos dinámico y bastante más cansado de ver que con un estímulo visual.

Hubo victoria española con el maquillaje y peluquería de ‘La madre del blues’, donde se reconoció el trabajo de Sergio López-Rivera.

Bong Joon-ho, el gran ganador del año pasado por ‘Parásitos’, presentó el premio a mejor director desde Seúl. Sorprendentemente fue el séptimo premio de la noche en lugar de ser de los últimos, como normalmente siempre se hace. Una estrategia un tanto extraña que no se termina de comprender, pues no logró añadir nada de emoción a una gala sosa y aburrida, en la que los discursos de los galardonados fueron, en general, más largos que nunca. En cualquier caso, fue uno de los premios más indiscutibles de la noche: Chloé Zhao por ‘Nomadland’ se convirtió en la segunda mujer en la historia de los Oscar en conseguir el galardón tras Kathryn Bigelow en 2009.

Justo después Riz Ahmed presentó el premio a mejor sonido, haciendo referencia a su papel de un batería que se queda sordo en ‘Sound of Metal’. Precisamente, fue el equipo de la película quien ganó. El actor también entregó el premio a mejor cortometraje a ‘Two Distant Strangers’, cuyos directores dieron un discurso en el que recordaron y denunciaron la gravedad de la violencia policial.

El momento más bonito de la noche y realmente el único entrañable fue el Oscar de Youn Yuh-jung por ‘Minari’. La veterana actriz lleva dando los discursos más divertidos y encantadores de toda la temporada de premios y aquí no decepcionó cuando Brad Pitt leyó su nombre como mejor actriz secundaria. Su humildad y espontaneidad hicieron que fuese lo más memorable de toda la gala.

La película de Fincher parecía destinada a irse solamente con el premio a mejor dirección artística, pero finalmente y de forma inesperada, logró conseguir también mejor fotografía, dejando a la favorita ‘Nomadland’ sin el premio. Algo que hacía pensar que igual peligraba su victoria en la categoría reina. Sobre todo porque ‘Sound of Metal’ ganó mejor montaje, arrebatándole así otro de los premios más importantes.

Zendaya dio los premios musicales, primero el de mejor música a ‘Soul’ y más tarde mejor canción, que fue para H.E.R, D’Mile y Tiara Thomas por ‘Fight For You’ de ‘Judas y el mesías negro’. Este año, las actuaciones de las canciones se omitieron de la ceremonia y fueron emitidas durante la alfombra roja en un intento –fallido- de aligerar la gala. Pero se echó de menos la magia del directo, porque aunque todas las actuaciones sonaron potentes, al estar ya grabadas y sacadas del contexto de la ceremonia, no tenían demasiado que aportar.

Otro intento por añadir algo de entretenimiento a una ceremonia que ya a esas alturas rozaba lo insufrible fue con una especie de concurso musical en el que tras ponerles una canción a cada uno, se le preguntó a Andra Day, Daniel Kaluuya y Glenn Close si sabían si había sido nominada al Oscar o no o si lo había ganado. El “juego” no funcionó en absoluto pero al menos Close trató de alegrar un poco el ambiente levantándose a perrear. Dice mucho de una gala que de lo poco que resultó simpático fuesen los cinco segundos en los que la actriz se puso a mover el culo.

Para rematar el desastre, mejor película no fue el último premio en darse de la noche. Una decisión tan estridente como la de dar mejor director en la primera mitad de la ceremonia y que no tiene ni pies ni cabeza se mire por donde se mire. ¿Cómo es posible que el premio más importante de la noche no sirva para culminar la gala? Si era una estrategia para hacer algo original y diferente, desde luego que no les ha funcionado. La ganadora fue, como estaba previsto, ‘Nomadland’. Frances McDormand, co-productora de la película pedía en su discurso que se viese en la pantalla más grande posible. Y tan solo unos minutos después volvía a subir al escenario para recoger su premio a mejor actriz en la que era la categoría más abierta de la noche. La actriz conseguía así su tercer Oscar, un hito al alcance de muy pocos intérpretes.

Como broche final, Joaquin Phoenix dio el último premio de la ceremonia a Anthony Hopkins por su papel en ‘El padre’, que ni siquiera estaba presente. Así pues, concluía de la manera más anticlimática y abrupta posible la peor gala de los Oscar de la que se tiene recuerdo. Un espectáculo aburrido, frío e impersonal que parecía no acabar nunca. Al menos la mayoría de los premios sí estuvieron bien dados.

Palmarés

Mejor guion original: Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’

Mejor guion adaptado: Florian Zeller y Christopher Hampton por ‘El padre’

Mejor película internacional: ‘Otra ronda’ (Dinamarca), de Thomas Vinterberg

Mejor actor secundario: Daniel Kaluuya por ‘Judas y el mesías negro’

Mejor maquillaje y peluquería: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por ‘La madre del blues’

Mejor vestuario: Ann Roth por ‘La madre del blues’

Mejor dirección: Chloé Zhao por ‘Nomadland

Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Phillip Bladh ‘Sound of Metal’

Mejor cortometraje: ‘Two Distant Strangers’ de Travon Free y Martin Desmond Roe

Mejor cortometraje de animación: ‘If Anything Happens I Love You’ de Will McCormack y Michael Govier

Mejor película de animación: ‘Soul’ de Pete Docter y Kemp Powers

Mejor cortometraje documental: Colette, de Anthony Giacchino

Mejor documental: ‘Lo que el pulpo me enseñó’, de Pippa Ehrlich y James Reed

Mejores efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher por ‘Tenet’

Mejor actriz secundaria: Youn Yuh-Jung por ‘Minari’

Mejor dirección artística: Donald Graham Burt y Jan Pascale por ‘Mank’

Mejor fotografía: Erik Messerschmidt por ‘Mank’

Mejor montaje: Mikkel E. G. Nielsen por ‘Sound of Metal’

Mejor música: Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste por ‘Soul’

Mejor canción: Fight For You de H.E.R., D’Mile y Tiara Thomas

Mejor película: ‘Nomadland’

Mejor actriz: Frances McDormand por ‘Nomadland’

Mejor actor: Anthony Hopkins por ‘El padre’

