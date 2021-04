‘Pareja del año’ de Sebastián Yatra y Myke Towers, entrada más fuerte en la lista de singles española

‘Fiel’ de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez continúa una semana más en el número 1 de la lista de singles española. No hay ningún cambio en todo el top 5: ‘Flamenco y Bachata’ de Davilés de Novelda, ‘911’ de Sech, ‘Ella no es tuya (remix)’ de Rochy RD, Myke Towers y Nicki Nicole y ‘Montero (Call Me By Your Name)‘ de Lil Nas X permanecen en los mismos puestos que hace 7 días. La semana que viene conoceremos los datos producidos por el disco de Myke Towers.

Precisamente, el intérprete y co-autor de ‘Bandido’ aparece en la entrada más fuerte de la semana en la lista de singles española con ‘Pareja del año’, su nuevo single con Sebastián Yatra, que entra en el número 8. La subida más fuerte es para ‘Sudores fríos’ de Natos y Waor con Recycled J, del 66 al 28. Su disco acaba de entrar en la lista de álbumes, pero el grupo solo coloca otro tema más en la lista de singles: ‘Dime que sí’ entra por debajo, en el número 76.

El resto de entradas en lista no pueden ser más modestas. ‘Porfa no te vayas’ de Beret y Morat entra en el 46, ‘La Historia’ de El Taiger y DJ Conds (sí, esto es un nombre) en el 82 y ‘Sal y perrea’ de Sech en el 63, en este último caso quizá porque la actividad a la que alude su título no es muy factible en estos momentos. Finalmente, ‘Vuelve, vuelve’ de David Bisbal con Danna Paola entra en el 88.



