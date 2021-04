Ni Justin Bieber, ni Lana Del Rey, ni Karol G, ni Camilo, ni Taylor Swift, ni Natos y Waor con Recycled J, ni esta semana David Bustamante: finalmente son Love of Lesbian quienes arrebatan a ‘El Madrileño’ de C. Tangana el número 1 de la lista de álbumes española. Hoy mismo los entrevistamos en portada y nos hablan de la creación de este ‘V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada)’ con el que consiguen el tercer número 1 consecutivo en álbumes de su carrera, después de los obtenidos por ‘El Poeta Halley‘ (2016) y ‘La noche eterna. Los días no vividos‘ (2012). Los resultados del concierto-piloto que dio el grupo el pasado mes de marzo acaban de darse a conocer y son muy esperanzadores.

Dentro del top 10, ‘El Madrileño’ solo baja del puesto 1 al 2 y ‘Veinte años y un destino’ de David Bustamante entra en el número 3. Casi inamovibles permanecen Camilo (4), Karol G (6) y Dua Lipa (7), Natos y Waor con Recycled J de hecho se quedan exactamente igual (5). Quien baja varios puestos es Taylor Swift con la versión nueva de ‘Fearless’, que la semana pasada entraba directa al número 3, pero esta ha bajado hasta el número 12.

- Publicidad -

En el número 13 es posible encontrar la siguiente entrada de la semana, ‘Let the Bad Times Roll’ de The Offspring. Es el primer disco de la banda de punk-rock en 9 años, el décimo de su carrera, y mejora el dato del anterior, ‘Days Go By’, que se quedó en el 22, pero sobre todo el del anterior a este, ‘Rise and Fall, Rage and Grace’, que entró en el 43. En España se puede decir que The Offspring venden más que Greta Van Fleet, cuyo ‘The Battle at Garden’s Gate’ entra en el 19, unos puestos por debajo de su debut (15). Eso sí, ‘The Battle at Garden’s Gate’ es top 3 en la lista de vinilos, por delante de Love of Lesbian y C. Tangana.

Más entradas de rock en la lista de álbumes: ‘LTE3’ de los metaleros Liquid Tension Experiment debuta en el número 25, y es la última entrada en todo el top 20. La reedición de ‘A’ de Jethro Tull por su 40 aniversario entra en el 56 y ‘The Devil Can’t Do You No Harm’, el álbum conjunto de Guadalupe Plata con el conocido escritor, músico y artista de spoken-word Mike Edison, lo hace en el 86. Sí, por fin un disco de Guadalupe Plata no se titula «Guadalupe Plata».

- Publicidad -

El resto de entradas en la lista de álbumes son ‘El Plugg 2’ de Yung Beef (52), ‘Hammu Nation’ de Space Hammu (67) y ‘Slime Language 2’ de Young Stoner Life, Young Thug y Gunna (88). Y en cuanto a vinilos, hay entradas de Joji (14), Manel (19), Zara Larsson (25), The Pretty Reckless (31), Cannibal Corpse (63) o La Bien Querida, tras el paso de esta por El Hormiguero.