‘Thinking of You’ es la canción atemporal con la que vuelve Macy Gray

Macy Gray prepara nuevo álbum para este año junto a su nueva banda The California Jet Club, y el primer single ‘Thinking of You’ es una de las novedades que has podido escuchar esta semana en la playlist «Ready for the Weekend«, que cuenta ya con 4850 suscriptores. El disco de Macy Gray iba a salir originalmente en San Valentín según declaraciones de la artista a un medio americano, pero finalmente no ha sido así y su fecha de lanzamiento se desconoce por el momento.

El primer avance de este nuevo disco es un medio tiempo de R&B de corte acústico, en estilo cantautor, que cautiva por los detalles. En la letra, la artista canta sobre un amor que no se puede sacar de la cabeza. «Me gusta todo de ti, me motivas y creas mariposas en el estómago, abres puertas para mí, me tratas bien». Cuando Macy canta «estoy bebiendo y estoy pensando en ti», su coro replica «estoy pensando en ti también», y un efecto de sintetizador cósmico entra para imitar esa misma euforia. En un momento dado, el nuevo amor de Macy representa todo lo que existe a su alrededor: «veo que el mundo cambia, que es extraño, pero lo único que importa es que nos tenemos el uno al otro».

- Publicidad -

Como decimos, ‘Thinking of You’ no admite realmente influencias del pop contemporáneo, como las había en el anterior disco de Macy Gray, ‘Ruby’, o en otros de sus trabajos, tan inspirados por el hip-hop, sino que se conforma con ser una preciosa balada atemporal en el estilo de Al Green, Minnie Riperton o el primer Michael Kiwanuka, si bien la canción desprende una serenidad que recuerda a los primeros trabajos de Corinne Bailey Rae. Por supuesto, en ‘Thinking of You’ predominan instrumentos orgánicos como la batería, la guitarra o el piano, el último de los cuales vive su pequeño momento de gloria en el puente.

En una entevista, Macy habla sobre ‘Thinking of You’, pero no entra demasiado en detalles. «Para mí, ‘Thinking of You’ trata sobre cuidar a las personas que tienes cerca. Creo que la interpretación pertenece a los oyentes y a los fans. Cuando escuchas una canción y te gusta, esta pasa a tener un significado especial para TI. Pero puede significar una cosa diferente para otra persona. Esa es la belleza del arte».

- Publicidad -

El vídeo de ‘Thinking of You’ ha sido rodado en una sola toma y está inspirado en películas como ‘Birdman’. Macy dice que este tipo de películas son sus favoritas.