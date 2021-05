Coldplay presentan ‘Kaotica’… ¿o es ‘Chromatica’?

Coldplay han anunciado recientemente que su nuevo single ‘Higher Power‘ saldrá el viernes 7 de mayo. En portada hemos comentado un fragmento de la canción que el grupo británico ha publicado en Facebook, y que tiene mucha pinta de ser un intento de ‘Blinding Lights’, lo cual no es malo per se: ¿podemos culpar a un grupo de pop de querer sonar como la canción más exitosa de todo 2020? El 9 de mayo, Coldplay presentarán el tema en directo por primera vez en American Idol, y el 22 de mayo ofrecerán un concierto transmitido por streaming desde Worthy Fam, sede de Glastonbury.

En cuanto al nuevo disco de Coldplay, sigue sin haber demasiada información al respecto pero parece que presentará un concepto espacial. El grupo se ha inventado un planeta llamado Kaotica para contextualizarlo, el cual cuenta con su propio alfabeto, y la estética futurista y marciana de tonos rosas y fucsias de esta nueva era de Coldplay está sonando bastante a los fans de Lady Gaga. Estos han acudido a las redes sociales para alertar de más que una posible inspiración de Coldplay en toda la era de ‘Chromatica’ para la estética de su nuevo trabajo, empezando porque los nombres de los dos planetas obviamente son muy similares. A ello añaden que los tonos y colores usados son prácticamente los mismos y que, como Lady Gaga, Coldplay también han creado una serie de símbolos vinculados al nuevo mundo que han imaginado.

En defensa de Coldplay, sus fans no se han quedado callados y han recordado que, ya en 2019, se hablaba de que el nuevo disco de Coldplay llevaría por título ‘Music of the Spheres’, lo cual encajaría con todo lo que el grupo está dando a conocer ahora. Por otro lado, hay quien recuerda que Coldplay ya han usado símbolos en la estética de algún trabajo pasado, como ‘Ghost Stories’, y que la portada de su debut mostraba la imagen de un planeta de color amarillo. Por supuesto abundan las bromas al respecto del posible «plagio», incluido un tracklist del nuevo disco de Coldplay con temas como ‘Mad Hatter’ en lugar de ‘Alice’.

So Lady Gaga spent 3+ years creating Chromatica just for Coldplay to come along and completely steal the idea of it. pic.twitter.com/FKVQuas4Rb

— My Name Is James (@_JamesGtfo) May 3, 2021