Rostam se aferra a la melancolía de un taxi en su «composición favorita»

De «Voy llorando en un taxi, no importa la dirección» de Mónica Naranjo a ‘Heart failed in the back of a taxi’ de Saint Etienne pasando por el vídeo de ‘Warwick Avenue’ en el que Duffy lloraba en primer plano como una magdalena, son infinitas las canciones que versan sobre un viaje en taxi lleno de melancolía, tristeza y recuerdos. Rostam se sirve de ello también en la nueva pieza que presenta su nuevo álbum, ‘Changephobia’, que sale el 4 de junio. Foto: Jason Stone.

El ex miembro de Vampire Weekend había presentado ya un tercio de todo el álbum, que consta de 11 canciones: el corte titular, ‘4Runner’, ‘These Kids We Knew’, la jazzie ‘Unfold You’… pero es esta ‘From the Back of a Cab’ la mejor de todas las pistas presentadas hasta la fecha. Hay algo del sonido de su banda primigenia (como en otros adelantos que podría haber cantado Ezra perfectamente, como ‘These Kids We Knew’); también de la tristeza inherente a las producciones indietrónicas de The Postal Service, y algo de atemporalidad también, por tanto. Él mismo considera que no es una canción más, sino exactamente su «canción favorita» de todas las que ha escrito nunca, revelando que el tema empezó con un ritmo 12/8 habitual en la música persa y africana y que la ha construido sobre esas percusiones, añadiendo la parte de piano en su cuarto, y las melodías y letras entre Nueva York, Tokio y las autopistas de California. En resumen, entre vuelos y viajes en coche.

- Publicidad -

Según la letra, en esos pequeños viajes en coche es donde Rostam encuentra confort… al estar acompañado. Batmanglij nos está hablando de una relación que no sabe si será «un error», que está empezando («nunca he intentado tanto no quedarme a dormir»), pero en la que el hombro amigo es un consuelo seguro: «en la parte trasera de un taxi nos sentamos más cerca / y recuesto mi cabeza sobre tu hombro».

Esos hombros amigos son en el videoclip una lista de famosos que realizan cameos, todos ellos a bordo de un taxi, lo que incluye a Charli XCX y Haim, además de a Kaia Gerber, Seth Bogart, Remi Wolf, Bryce Willard Smithe, Samantha Urbani, Wallows, Ariel Rechtshaid y Nick Robinson.

- Publicidad -

‘Changephobia’ incluirá las siguientes canciones a su salida:

1. These Kids We Knew

2. From the Back of a Cab

3. Unfold You

4. 4Runner

5. Changephobia

6. Kinney

7. Bio18

8. [interlude]

9. To Communicate

10. Next Thing

11. Starlight