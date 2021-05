«10 fotos»: el cumple de Adele, el tatuaje de Grimes, las rastas de Justin Bieber…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Adele celebra 33

La cantante británica ha realizado una de sus excepcionales apariciones en las redes sociales para celebrar su 33 cumpleaños. «Thirty Free» ha sido el escueto mensaje con el que la artista ha acompañado esta serie de instantáneas que ha dejado ver en Instagram, en las que se la ve posando, bañándose en un lago o haciendo una pirueta. De su disco sigue sin haber noticias.

- Publicidad -

El tatuaje de Grimes

En un movimiento más propio de ella incluso de lo que nadie podía imaginar, Grimes se ha tatuado unas «hermosas heridas de alienígena» en la espalda, con tinta blanca pese a lo que da a entender la foto, en la que el tatuaje es reciente. En otro vídeo ha salido bailando una «danza de las Valkirias con espada» para un próximo videoclip, del que no ha dado más detalles.

- Publicidad -

Las rastas de Justin Bieber

¿Sabéis esos típicos selfies que te sacas por aburrimiento pero que en realidad son un horror? Justin Bieber ha considerado que esta foto es digna de que sus 172 millones de seguidores en Instagram la vean y no podemos decir que estemos demasiado sorprendidos. La noticia aquí, sin embargo, es que el cantante se ha hecho rastas. No trenzas, sino rastas, en plan Bob Marley. Y no, no han sentado bien.

El activismo de Madonna

Con motivo de las muertes de los jóvenes Adam Toledo y Daunte Wright en manos de la policía, el pan de cada día en Estados Unidos, la autora de ‘Madame X’ ha salido recientemente por las calles de Los Ángeles a empapelar paredes con pósters de #CONTROLDEARMAS y #DESPIERTAAMÉRICA, de noche, en plan Banksy. Si has tenido suerte incluso puedes que hayas pillado su directo de Instagram retratándola en el acto.

El despiste de T-Pain

El rapero T-Pain, conocido por introducir el autotune en el mundo del rap gracias a discos como ‘Three Ringz’, acaba de descubrir la carpeta de «solicitudes de mensajes» de Instagram y se ha topado con medio Hollywood intentando hablar con él: Diplo, Fergie o la actriz Viola Davis se encuentran entre quienes le han contactado o le han etiquetado en los stories ante el silencio del rapero. «Llevo dos años ignorando a esta gente». Buen plan de pandemia: contestarles a todos por fin.

El embarazo de Halsey

Después de ‘Manic‘, Halsey espera su cuarto hijo, pero esta vez será de carne y huesos. La cantante anunció la noticia el pasado mes de enero, donde ya mostraba su creciente tripa, pero en una foto más reciente, el tamaño de la barriga es tal que Halsey la compara directamente con el de una pelota de baloncesto. Se desconoce cuándo dará a luz exactamente, pero pinta que le quedan unos meses.

La testosterona de Bad Bunny

Ahora que Benito no tiene más música que sacar porque la editó toda el año pasado, en concreto tres discos, el cantante portorriqueño ha tenido tiempo de cumplir su sueño de machote: participar en la conocida competición de lucha libre profesional Wrestlemania. Y claro, le han dejado ganar ha ganado. Junto a una persona llamada Damian Priest, el autor de ‘YHLQMDLG’ ha derrotado dentro el ring a otras dos personas llamadas The Miz y John Morrison.

El «nerd» Charlie Puth

Charlie Puth es el tipo de persona que escucha música por todas partes, como Björk en ‘Bailando en la oscuridad’. En este caso, el autor de ‘Attention’ lleva días oyendo un pajarito piar y dice que este ave utiliza «casi el mismo tono y frecuencia» que el presente en ‘Tainted Love’ de Soft Cell. Para nuestra fortuna, el cantante ha conseguido registrarlo en vídeo para mostrárnoslo. «Por cierto, sigo soltero», ha apuntado.

“Sorry to nerd the fuck out but I hear this bird tweet every morning and I finally got it on camera. It’s nearly the same pitch and frequency as the sound in tainted love!!!! Still single if you’re wondering”

Charlie Puth Instagram — April 12, 2021.@charlieputh #CharliePuth pic.twitter.com/VUf86Wxw2g — PhyllisPuth 💚 #CPF (@PuthPhyllis) April 12, 2021

Javier Calvo, «hasta en la sopa»

Con el anuncio de RuPaul’s Drag Race España ha llegado la noticia de que Los Javis formarán parte del jurado. Los nuevos amigos de Madonna son muy queridos por series como ‘La Veneno’, pero hay quien considera que son más protagonistas que sus propios personajes y así se lo han hecho saber. Calvo ha decidido contestar que no puede estar «hasta en la sopa» porque es un «fideo», y más tarde ha bromeado: «Ay dejad de insultarme que me he pasado toda la puta mañana en Twitter y no he escrito nada y luego necesitaréis más memes de mis series para seguir insultando». No le falta razón.

ahora en serio, cómo no voy a estar hasta en la sopa si soy un fideo pic.twitter.com/i7qx9xcTSX — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) April 15, 2021

El joven Diplo

Cuando Diplo simplemente era un muchacho de Tupelo, Misisipi que no pensaba en dedicarse a la música, más bien en convertirse en una estrella del baloncesto. Bromea: «todavía mantengo el récord de puntuación para los Manatíes de Daytona. Me salté la NBA para dedicarme a podar césped y después me pasé a vender drogas para finalmente convertirme en DJ». El inocente Diplo, corrompido por la edad adulta.