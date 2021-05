Zahara logra su 2º top 1 en JNSP; entran Genesis Owusu, Doble Pletina, Billie Eilish…

Zahara logra su 2º número 1 histórico en JENESAISPOP con otro de los singles extraídos del impactante ‘PUTA’. Hace un par de meses, ocupaba esta plaza durante 2 semanas con ‘MERICHANE’, mientras ‘TAYLOR’ llegaba al número 3. Anteriormente, ‘Hoy la bestia cena en casa’ había llegado a ser número 4 en nuestra lista semanal que arrastra 15 años de tradición; ‘Guerra y paz’, número 7; ‘El fango’, número 9; y ‘Crash’, número 16.

Destaca también la fuerte subida de ‘How Does It Feel’ de London Grammar, que se sitúa en el puesto 2, mientras entran en el top 10 la revelación Genesis Owusu, Doble Pletina y Billie Eilish. Macy Gray y Kings of Convenience logran situarse en la mitad baja de la lista.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten AG Cook, Sarah Bonito, Hannah Diamond / The Darkness (remix)

Aly & AJ / Sympton of Your Touch

Amaia, Alizzz / El encuentro

Anne Lukin / V

Bad Gyal, Rema / 44

Baiuca, Rodrigo Cuevas / Veleno

Billie Eilish / Your Power

C. Tangana / Ingobernable

Delaporte, Amaral / Las montañas

Demi Lovato, Ariana Grande / Met Him Last Night

Doble Pletina / Algo de lo que me pueda quejar

Doja Cat, SZA / Kiss Me More

Dua Lipa / Levitating

Espanto / Fotos con las autoridades

Evripidis and his Tragedies / Girlfriend

Fangoria / Momentismo absoluto

Floating Points, Pharoah Sanders / Movement 6

Foxes / Dance

Garbage / The Men Who Rule the World

Genesis Owusu / The Other Black Dog

girl in red / You Stupid Bitch

Kali Uchis / telepatía

Kase O, SFDK / Ringui Dingui

Kings of Convenience / Rocky Trail

La Casa Azul / Entra en mi vida

Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club

Lana del Rey / White Dress

Lil Nas X / MONTERO (Call Me By Your Name)

London Grammar / How Does It Feel

Lori Meyers / Punk

Macy Gray / Thinking of You

Marc Seguí, Pol Granch / Tiroteo

Maria Arnal i Marcel Bagès / Ventura

Marina / Purge the Poison

Marta Movidas / Por favor, no difundas las fotos íntimas

Miss Caffeina, Ana Torroja / Punto muerto

Mon Laferte, Gloria Trevi / La mujer

ORTIGA / Nanana

Pantocrator / El gobierno de China

Rigoberta Bandini / Perra

Rostam / From the Back of a Cab

Sen Senra / Sublime

Squid / Narrator

Still Dreams / Last True Love

Teenage Fanclub / I'm More Inclined

Tirzah / Send Me

Wavves / Help Is on the Way

Zahara / berlin U5

Zahara / MERICHANE

Zahara / Taylor Ver resultados