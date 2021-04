Genesis Owusu ha hecho uno de los grandes debuts de 2021

Genesis Owusu ha dado una de las sorpresas de la primavera con un álbum llamado ‘Smiling With No Teeth’ que está entre los debuts más interesantes de lo que llevamos de 2021. El artista nacido en Ghana, pero australiano de adopción desde los 2 años (ahora tiene 23), comparte ciertas sonoridades con Prince, Janelle Monáe y Outkast, aunque lo que más comparte con ellos es la inquietud por llegar más allá del R&B y en muchos momentos del disco se acerca al trip hop (‘I Don’t See Colour’), el grime (‘Whip Cracker’), la balada clásica (‘No Looking Back’) o el pop alternativo a lo TV On the Radio (‘Drown’). Temas como ‘Centrefold’ aúnan clasicismo y vanguardia, y en The Guardian ha manifestado su admiración tanto a Prince como a Talking Heads. «Soy como Prince, pero como si rapeara en Australia en 2020». Foto: Bailey Howard.

De momento, ’The Other Black Dog’ es hoy nuestra “Canción del Día”. Una composición destinada a poner nombre a sus “demonios interiores y exteriores”, lo que llama “perros negros”, nutriendo la imaginería de su disco. Ha dicho exactamente sobre esta canción que «explora la lucha interna entre un espíritu esperanzado de resistencia y un agujero negro rechinante de fealdad. Uno soy yo y el otro también soy yo».

La producción del tema se basa en unos sintetizadores retro emparentados con el último trabajo de The Weeknd -lo mismo que esa cara magullada, vendada-, si bien el flow del tema no tiene nada que ver. Las estrofas aceleradas, con frases desafiantes como «abraza la negritud que nubla tu alma» o «¿quién es la mascota y quién el maestro?» conducen a un estribillo sólido («quiero ser tu número 1») que devanea entre el pop y el grunge: por alguna razón me imagino entonándolo a la penúltima Courtney Love.

Por su parte, el vídeo dirigido por Riley Blakeway pulula por la oscuridad a través de un campo desierto en la noche, intentando escapar él mismo de los demonios del miedo.

Genesis Owusu de momento no ha tenido gran repercusión fuera de Australia, donde su disco ha llegado al top 27. Ni Londres ni México: las 5 ciudades que más le escuchan del mundo son de su mismo país. Lo que sí ha obtenido es el beneficio de parte de la crítica, especialmente de The Line of Best Fit, musicOMH, NME o en España el diario El País.