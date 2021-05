Ladytron, el improbable viral de TikTok

La enésima noticia sobre TikTok que puedes leer en estas páginas tiene que ver directamente con Ladytron, algo que no habríamos visto venir ni de milagro. Estos días, ‘Seventeen’ lo está petando en la popular plataforma -en Estados Unidos, al menos- porque los usuarios la están usando para editar vídeos en los que o bien reflexionan sobre su propia edad, o bien -de manera más siniestra- exponen sin entrar en detalles ciertas experiencias pedófilas que han sufrido, dado que la breve letra de esta canción textualmente dice: «solo te quieren cuando tienes 17 años, cuando cumples 21 ya no eres divertida».

Por ejemplo, este usuario utiliza ‘Seventeen’ para denunciar que «está demasiado normalizado que los adolescentes gays queden con pedófilos», mientras esta otra lleva la idea un poco más lejos para señalar que «este post ha sido compartido solo dos veces porque tu padre no debería introducir sus manos en tus muslos y tocarte el culo cuando estás claramente incómoda». En este vídeo, una muchacha recuerda que «la primera vez que un tío mayor de 18 años intentó ligar conmigo» ella tenía «13 años» y, en este otro, otra chica señala «la vez que los tíos me hicieron más caso fue cuando tenía 15 años».

La popularidad de ‘Seventeen’ en TikTok ha provocado que la canción entre en la lista de virales globales de Spotify, donde saluda actualmente desde el número 37 (de un total de 50). Un hito para Ladytron pese a lo bobo que pueda parecer, pues rara vez el grupo ha experimentado este tipo de reconocimiento popular más allá de su estatus de grupo de culto. El viral durará dos días, como le han pasado a tantos artistas últimamente, pero Ladytron han sabido aprovechar la situación y han sacado unas camisetas de ‘Seventeen’ femeninas y unisex bastante «cool» que se empezarán a despachar a finales de este mes.

Publicada en 2002, es decir, en el año en que muchos de los usuarios de TikTok de hecho nacieron, ‘Seventeen’ fue el primer avance de ‘Light & Magic‘, uno de los mejores discos de Ladytron. Es una de las canciones más emblemáticas de la música electroclash que tan popular fue en la época.

Más gracioso que ver a adolescentes de la generación Z descubrir a Ladytron es atender a la reacción de algunos de sus padres: «Mi hijo de 13 años me ha escrito para preguntarme si alguna vez he oído hablar sobre Ladytron, porque parece que lo están petando en TikTok. ¿Ha llegado por fin el revival electroclash?» Con perdón de Taylor Swift, no estaría mal, no…