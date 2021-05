Canción del Día: ‘Don’t Need You’ es el grito antidepresivo de Genesis Owusu

‘Smiling with No Teeth’ de Genesis Owusu es uno de los debuts más excitantes de lo que llevamos de año y será, por tanto, nuestro nuevo “Disco de la Semana”.

El álbum, con influencias como Prince, Outkast y diría que TV On the Radio, incluye sorpresas tan reivindicables como ‘Drown’ y ‘A Song About Fishing’, pero comenzando por el principio os presentábamos ‘The Other Black Dog’ hace unos días y ‘Don’t Need You’, que es el gran grito de guerra de Genesis Owusu (es el tema más escuchado del álbum), será hoy nuestra “Canción del Día”.

- Publicidad -

‘Don’t Need You’ se estrenaba como single de adelanto hace ya justo un año, pero es ahora cuando lo está promocionando a través de varios directos junto con el álbum, siendo un gran representante de su contenido temático. El “perro negro” del que habla en las letras de gran parte del disco es una metáfora de la depresión, y en esta canción Genesis Owusu alza sus puños contra ella.

‘Don’t Need You’ comienza hablando abiertamente de una “sesión de terapia” en la que concluye que es más importante ser “rico en bendiciones” que en bienes materiales. El estribillo es donde emerge el grito “no te necesito” que da título a la composición, llamando la atención lo melódico de un post-estribillo que aparece inmediatamente después.

- Publicidad -

La producción está acabada con arreglos que pululan entre los teclados preciosistas, los coros neo-soul, los bajos propios del funky e incluso el electro; reconfortanto. A destacar, más que su vídeo, la desmadrada interpretación en directo de la canción, con un Genesis Owusu que casi no cabe en sí mismo y patalea, en su objetivo de sacarse de dentro todo el mal.





Lo mejor del mes: