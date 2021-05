Sónar 2022 confirma a The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never…

Sónar presenta hoy los primeros 32 artistas de la programación del festival que tendrá lugar en Barcelona los días 16, 17 y 18 de junio de 2022 en sus recintos habituales de Fira Montjuïc y Fira Gran Via. Destacan las confirmaciones de The Chemical Brothers, que presentarán nueva música y nuevo show audiovisual, así como los nuevos espectáculos en directo de The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, Princess Nokia, Channel Tres, Serpentwithfeet o Joy Orbison.

También queda confirmada en el festival la presencia de AJ Tracey, Polo & Pan, Tomm¥ €a$h, Sega Bodega, Morad, Lafawndah, Ms Nina, Locoplaya o Recycled J. Y entre los primeros DJ sets que se anuncian hoy figuran The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Dj Marcelle/Another Nice Mess, Eris Drew B2B Octo Octa, DJ Python, Skee Mask, Jayda G, Lechuga Zafiro, Jamz Supernova, La Fleur, Chico Blanco y Jyoty.

En los próximos días Sónar anunciará las fechas en que saldrán a la venta los tickets de Sónar Barcelona 2022. También se desvelará próximamente la programación de los dos nuevos festivales que Sónar presenta para el otoño de 2021 en Barcelona: AI and Music Festival -27 y 28 de octubre- y SónarCCCB -29 y 30 de octubre-, ambos presenciales y con un alto componente digital.

Artistas confirmados:

THE CHEMICAL BROTHERS (UK)

THE BLAZE (FR)

ARCA (VE)

THE BLESSED MADONNA (US)

ONEOHTRIX POINT NEVER (US)

AJ TRACEY (UK)

PRINCESS NOKIA (US)

SERPENTWITHFEET (US)

CHANNEL TRES (US)

RICHIE HAWTIN (CA)

CHARLOTTE DE WITTE (BE)

POLO & PAN (FR)

ERIS DREW B2B OCTO OCTA (US)

SKEE MASK (DE)

JOY ORBISON (UK)

DJ PYTHON (US)

TOMM¥ €A$H (EE)

SEGA BODEGA (UK)

MORAD (ES)

LAFAWNDAH (FR)

JAYDA G (CA)

MS NINA (ES)

LOUISAHHH LIVE (FR)

LOCOPLAYA (ES)

LA FLEUR (SE)

CHICO BLANCO (ES)

DJ MARCELLE / ANOTHER NICE MESS (NL)

LECHUGA ZAFIRO (UY)

JYOTY (UK)

RECYCLED J (ES)

JAMZ SUPERNOVA (UK)

