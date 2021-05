The Goon Sax vuelven con supuestas influencias de Kylie, Justin Bieber y Syd Barrett

The Goon Sax, uno de los grupos más comentados en el mundo del indie pop durante los últimos años y no sólo por quiénes son los padres de sus miembros fundadores, regresan con un nuevo contrato discográfico que les lleva a Matador Records/Everlasting Popstock. Será el 9 de julio cuando se edite ‘Mirror II’, su tercer álbum sucediendo a ‘Up to Anything‘ y ‘We’re Not Talking‘.

Desde hoy puede escucharse el single ‘In the Stone’, de aspecto decadente y vídeo difuminado. Una canción ambientada en Berlín, donde se mudaba Louis Forster hace unos años junto a su pareja: «Ambos estábamos explorándonos a nosotros mismos -aceptando los cambios del otro y celebrando el fluir- pero también teniendo en cuenta la complicada necesidad de un sólido sentido de uno mismo y la persona que amamos». Consideran que al haber surgido la música «en Ubers, supermercados, fiestas», puede tener más influencia subconsciente de «pop moderno que cualquier otra cosa que hayamos hecho como banda».

No notamos nada de eso en ‘In the Stone’, sí la crudeza del productor John Parish, pero atención a las influencias que ha manejado cada uno de los miembros del grupo para esta era:

-«El ruido de Riley está más presente que nunca (‘Desire’, ‘Tag’) reflejando la influencia de Les Rallizes Dénudés y Keiji Haino, y algún “sonido brillante” inspirado en Kylie Minogue.

-El amable y contagioso costado pop de Louis (‘Psychic’, ‘In the Stone’) proviene de una admiración por HTRK, Young Marble Giants, Stereolab, ‘TotalControl’ de The Motels, ‘Sorry’ de Justin Bieber, I Love Dick de Chris Kraus y Memorias de un Beatnick de Diane Di Prima en igual medida.

-El folk psicodélico de James (‘Carpetry’, ‘Caterpillars’) es sin duda estudiado por The Walker Brothers, Jandek, Felt y Syd Barrett de Pink Floyd. «Me metí en las letras de Syd Barrett porque eran confusas y honestas, pero en el aire. Así es como me sentí (…) Estaba experimentando amor romántico por primera vez, se sentía fuera de mi control, y hay algo en las letras de Syd Barrett… no sólo viene de dentro de nosotros; son los momentos que nos están sucediendo a nosotros también.»

Así quedará todo eso desplegado u oculto en algún lugar de ‘Mirror II’:

1. In The Stone

2. Psychic

3. Tag

4. Temples

5. The Chance

6. Bath Water

7. Desire

8. Carpetry

9. Til Dawn

10. Caterpillars