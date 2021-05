El mejor disco de Metronomy cumple 10 años: reedición y concurso de sudaderas

Esta primavera se están cumpliendo 10 años de la edición del mejor álbum de Metronomy, también el más popular, pues se hacía a largo plazo con la certificación de disco de oro en su país natal, Reino Unido, por la venta de más de 100.000 unidades solo dentro de las islas británicas. Además, fue platino en Francia. Hablamos naturalmente de ‘The English Riviera’, un álbum que en realidad no llegaba al top 20 en las listas de Reino Unido como sí conseguirían después los también destacables ‘Love Letters’ (2014), ‘Summer 08’ (2016) y ‘Metronomy Forever’ (2019), pero que a la larga sobreviviría como su proyecto más reconocido gracias a la viralidad de canciones como ‘The Bay’ y sobre todo ‘The Look’, que se acerca ya a los 150 millones de reproducciones sólo en Spotify.

Y eso que Joseph Mount nos contaba hace un par de años que le daba un poco de rabia la visibilidad de ‘The Look’ en esta plataforma de streaming en perjuicio de otros temas de la banda: «Hay un par de canciones de ‘English Riviera’ que me gustaría que salieran más, un par de canciones bailables viejas que tenemos… Bueno, todo está ahí. Si alguien oye ‘The Look’, puede ir al catálogo antiguo».

- Publicidad -

Hoy en día Joseph Mount recuerda la creación de su gran hit de esta manera: «En mi primer apartamento en París tenía una vista casi perfecta de Montmartre y la basílica de Sacré-Cœur. A la sombra de Sacré-Cœur y con la colina de Montmartre como telón de fondo, me senté un día sin hacer nada y escribí la que se convertiría en una de las canciones más populares de Metronomy. Estaba jugando con uno de los teclados de Marion y después de un rato, se me ocurrió la parte que se te queda grabada en la cabeza: el der-de-der-der. Cuatro meses después, terminamos de grabar ‘The Look’ en Londres. Nos gustó bastante, pero eso fue todo. Más tarde, recuerdo claramente al periodista Dave Simpson preguntándome sobre la canción después de que la tocáramos por primera vez en el Leeds Cockpit en enero de 2011. Ese fue probablemente el momento en que me di cuenta de que la canción tenía algo. A día de hoy todavía no sé exactamente qué es ese algo, pero cuando tocamos ‘The Look’ en directo y escucho a miles de personas corear la parte de der-de-der-der, a menudo me provoca lágrimas en mis ojos. Realmente es increíble lo que esa canción y todo este álbum han hecho por Metronomy”.

Dejando las estadísticas aparte, ‘The English Riviera’ es una celebración de los sintetizadores analógicos que siempre han atraído a su hombre orquesta Joseph Mount, natural de Devon pero siempre fiel a las sonoridades francesas, pues como él mismo acaba de relatar, llegó a vivir en París largas temporadas y conocido es su trabajo junto al ilustre director de videoclips Michel Gondry. Enemiga de la «loudness war», la producción de este álbum inspirado en la costa donde Joseph creció, es meticulosa pero no chillona: eres tú quien ha de regular su volumen para disfrutar de su detalle a tu gusto.

- Publicidad -

‘The Look’ comienza con los teclados más identificativos de la carrera de Metronomy, ‘The Bay’ es otro temazo a la altura, mientras ‘She Wants’ se regodea en las guitarras, ritmos y bajos funk solo que para ofrecer algo suspendido en el tiempo y al final próximo a Stereolab, no estrictamente «revival». Entre los efectos playeros de ‘Trouble’ y joyas perdidas como la juguetona ‘Some Written’, también hay que hablar entre las composiciones más queridas del álbum de la singular ‘Corinne’ -de teclados in crescendo- y de ‘Everything Goes My Way’, donde les hizo un gran favor, a las voces, Roxanne Clifford de Veronica Falls. Por todo ello, este ha sido uno de los discos que ha cambiado el curso del siglo XXI para quien esto firma.

La reedición de ‘The English Riviera’ que acaba de llegar al mercado incluye además del álbum original, una serie de grabaciones inéditas, entre las que encontramos algunos instrumentales, a destacar el alocado ‘French Organ’ (de nuevo su querencia por este país) y la final a piano ‘Jazz Odyssey’. Por su parte, algunas de las canciones «clásicas» podrían haber aparecido perfectamente en el álbum, como ‘Picking Up for You’ y muy especialmente ‘The Ballad of the 17 Year Old’ que recuerda las maravillas que Metronomy son capaces de hacer con sinte, guitarra y una percusión lo-fi.

En celebración de esta reedición, JENESAISPOP regala 3 sudaderas de Metronomy entre quienes de manera más breve, original y divertida respondan a esta pregunta: «¿cuál es tu canción favorita de THE ENGLISH RIVIERA y por qué?». Las respuestas han de remitirse a [email protected] siempre junto a nombre, apellidos y dirección para agilizar el proceso de selección. Las sudaderas son talla S y talla M, por lo que debes indicarnos tu preferencia, también. El plazo de participación termina este miércoles 19 de mayo a las 23.59 horas.

Os recordamos que Metronomy nos visitarán el año que viene tras haber tenido que aplazar su última gira:

04/03/2022 – Madrid (La Riviera)

05/03/2022 – Valencia (Sala Moon)

06/03/2022 – Barcelona (Razzmatazz)