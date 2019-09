Metronomy: “Cada artista femenina tiene su canción a lo Robyn”

Esta semana, por supuesto el viernes, día 13, llega al mercado el nuevo álbum de Metronomy, ‘Metronomy Forever’. La banda autora de discos tan exitosos como ‘The English Riviera’ y ‘Nights Out’ ha ido presentando la continuación de ‘Summer 08‘ con una serie de adelantos. Sin embargo, temas como el destacado ‘Salted Caramel Ice Cream’ no dejan entrever todo lo que encontraremos en un disco complejo de hasta 17 pistas que ha cambiado mucho de concepto durante su desarrollo.

Joseph Mount, único autor y productor de la banda, nos habló durante la celebración de Mad Cool sobre el proceso de composición, influido por la música de MTV, su vivencia pasada en Francia o cierta crisis de la mediana edad; y también tuvo tiempo para contarnos cómo ha sido trabajar junto a Robyn en sus últimos pasos artísticos. Con motivo de la llegada del álbum, finalmente compartimos aquella conversación que mantuvimos en un hotel de Madrid a principios del mes de julio. Foto: Gregoire Alexandre.

¿Cuándo evolucionó el disco de las 10 pistas que tenía en principio a las 17 que son finalmente?

A finales del año pasado. El verano pasado tenía lo que pensaba que era el disco, un disco de 10 pistas. Pero lo escuché y no me sentí particularmente contento (risas). Tener diferentes sensaciones cuando terminas un álbum es algo normal, pero este no me representaba como yo quería. Hacia finales de año acabé de construir mi estudio y decidí seguir trabajando en el álbum. Suena extraño pero necesitaba hacer lo que quería exactamente, porque cuando tienes una carrera, empiezas a ser un poco “institucionalista”, ves la música de otra manera. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo muy simple, por lo que continué trabajando hasta estar cómodo y el álbum empezó a ser más y más largo.

¿Qué tenías a finales del año pasado? ¿Los singles que conocemos estaban ahí?

‘Lately’ es una canción bastante antigua. Y ‘Salted Caramel Ice Cream’ también estaba, pero en otra versión. Trabajé, trabajé y trabajé en ella, pero al final volví a una versión primigenia, que es la que oís en el álbum. En algunas ocasiones volví a las versiones primigenias.

“A veces te das cuenta de que la maqueta es lo bueno, de que es la mejor versión”

¿Los instrumentales estaban ahí?

No, no, ninguno de los instrumentales estaba. Son todos de este año. Hay 7 canciones en las que al final he mantenido las versiones viejas. Hay una canción llamada ‘Insecurity’ y la versión del disco es la primera que hice. Trabajé en ella, la fui cambiando y luego volví al principio. Creo que había perdido espontaneidad y diversión, y por eso he vuelto a las versiones simples y frescas. He aprendido a no tocar las canciones si suenan bien tal y como están.

¿Es algo que haya pasado con los discos anteriores?

La verdad es que no. Eso es lo que quería decir con que me había vuelto “institucionalista”. Parece que hay un sistema de trabajar, que es hacer una maqueta y después trabajar sobre ella. Pero a veces te das cuenta de que la maqueta es lo bueno, de que es la mejor versión. Puede ser una grabación muy cruda pero estar bien.

En Metronomy compones solo tú, ¿qué ha opinado el resto de la banda de este ir y venir de las diferentes versiones? ¿O ni siquiera llegaron a oírlas?

Sí, sí las oyeron. Me dicen lo que piensan, son honestos. ‘Lately’ al principio era solo con guitarra y las baterías llegaban solo al final. Hicimos una versión con más baterías, yo quería volver a la versión solo con guitarra y me dijeron que la versión de las baterías era mejor. Como no participan en la composición, es divertido y fácil para ellos opinar, sin que les preocupe si me ofenden (risas). Valoro realmente su opinión, creo que es superimportante.



Ahora que hablas de baterías, en ‘Upset my Girlfriend’ hay una frase triste sobre un batería, pero que resulta divertida a su vez (“solía tocar la batería en el grupo, pero me echaron”). No sé si era el objetivo…

(risas) Se supone que es divertida, pero creo que las cosas pueden ser tristes y divertidas a la vez. Es una broma sobre un batería que se lo pasa muy bien él solo tocando en su banda, pero la imagen también es triste, puedes interpretarlo de manera más filosófica si quieres. Buscaba de alguna manera que fuera emocionante y divertido.

Estás retratando a un “loser”.

Sí, es como un tema de meta-grunge. En todo lo que me gustaba de adolescente, Nirvana sobre todo, las letras son muy ambiguas. Podía parecer que iban sobre comer pescado (NdE: se refiere a ‘Something In the Way’), pero eran muy emocionantes. Lo que buscaba en este caso era la visión de una persona de mi edad, 37 años, escribiendo una canción grunge sobre cosas mundanas. Una canción sobre un batería, dando lugar a este meta-grunge.

Hay vibraciones de boda en varias canciones del disco, no sólo en ‘Wedding’ y ‘Wedding Bells’. ¿A qué se debe?

Son cosas de la edad. No es que sea viejo, pero soy consciente de la cantidad de bodas que me rodea. Es una observación. Tengo amigos que han estado en 5 bodas en 2 años y yo solo he tenido 2 bodas en 5 años. Las bodas son emocionantes porque hay alcohol, música, quizá discusiones, surgen nuevas relaciones… Son una locura de actividad.

Leí que te preguntabas cuántos amigos tenías a raíz de tener tan poquitas bodas.

Es una manera de juzgar una buena amistad, si alguien te invita a su boda o no. Es una manera divertida de valorarlo, todo el mundo lo piensa. Es como si hay una fiesta y no te invitan.

Creo que ya no vives en París, ¿por qué te has ido?

Porque tuve dos hijos, son dos niños muy enérgicos, y no podía seguir viviendo como un parisino en París, era un sitio muy pequeño. Mi novia es de París, así que decidimos emprender una nueva aventura. Ella nunca había vivido en Inglaterra, y nos hemos mudado a una parte de Inglaterra en la que yo tampoco había vivido nunca, así que es una aventura para los dos.

Hay algo en tu música que me hace pensar que es más francesa que británica, ¿por qué crees que es?

(risas) Somos bastante populares en Francia, lo que me pilló por sorpresa con el segundo disco. Me hizo preguntarme por qué podía ser. Me gustaban mucho Daft Punk, Air, Phoenix… los grupos de esa generación, pero yo no había pensado que pudiera sonar francés. Pero eso les gustó, y al vivir allí y ser como adoptado por Francia, quizá influyó. Sé que no sonamos tan ingleses como por ejemplo Blur. Hay algo más europeo.



Yo no pensaba tanto en Daft Punk como en M83, algo más cinético, además M83 se ha inspirado últimamente en la música de shows televisivos de los 80 y tú en este disco te has inspirado en shows de MTV.

Sí, sí, absolutamente.

‘Forever Is a Long Time’ parece una pista clave en este disco, ¿tú la ves así?

Creo que fue como la primera pista que hice sin pensar en lo que estaba haciendo, sin preocuparme por las palabras. Esta pista es muy importante, fue la canción que hizo este disco posible, es más ambient, más un sentimiento que algo que puedas cantar. No puedes cantarla, no… (risas).

La última pista se llama ‘Ur Mixtape’, y estás jugando claramente con la idea de que este disco sea una mixtape, pero no lo es…

No, no, no… Hubo un momento en que pensé “¿por qué no hacer un disco de 30 o 40 pistas?”. Si a la gente le entregas 7 pistas, se quedan como “¿le ha costado llegar a 7 y no tenía más que ofrecer o es que ha querido hacer algo redondo y perfecto?”. Si les das 15, 17, 20 o 25, dicen: “¿por qué hay tanta música?”. En este momento, la sensación que deja un disco que es largo es que es una mixtape, no tienes que pensar más, es música de fondo y de él puedes oír lo que quieras. Es como para ir descubriendo lo que te gusta. Pero bueno, esto no es una mixtape. Intenté hacer una versión más larga, pero siempre surge un sello o un mánager que te dice: “esta canción no debería estar en el disco”. Pero aun así me gusta la idea de hacer algo largo con 40 pistas, con algunas canciones de verdad. Es divertido. Porque la gente oye playlists que duran horas, así que puedes jugar con eso.

Hay algo de dancehall en ‘Walking in the Dark’ y algo de balearic en ‘Miracle Rooftop’, pero no son exactamente dancehall ni balearic…

¿¿¿Ah, no??? ¡¡Vaya!! (risas)

Parece que lo has evitado…

Sí, supongo que es algo así. Intento mantener mi propia identidad. En cuanto a dancehall, eso es todo lo lejos que puedo llegar sintiéndome realmente cómodo. Para mí la clave es que haya una personalidad, que consigas hacerlo sonar a ti. Nunca haría un dancehall como… (NdE: hace el ruido de un bocinazo), sería un pastiche.

Ha sido el 40 cumpleaños de Robyn. ¿La felicitaste?

Le mandé un mensaje pero creo que no contestó (risas).

Hemos hecho un top 40 de su carrera y había contribuciones tuyas. ¿Cuál es tu favorita de todas las que has hecho?

Uf… (piensa) Dependería. ‘Human Being’ fue la primera que hicimos y creo que era algo nuevo para ella, creo que conectamos. ‘Ever Again’ es su single actual, y para entonces habíamos trabajado muchísimo en su disco, por lo que dije: “vamos a hacer algo que no sea escuchar ‘Honey’ o trabajar en ella una vez más”. Y la hicimos en 2 horas. Su voz es la de la primera toma. Fue un momento muy guay. Estoy muy orgulloso de todo el disco y de haber participado en él.

Robyn es como una diva pop…

(risas)

“Robyn sabe exactamente lo que quiere. No va a aceptar ningún tipo de mierda de nadie, pero a su vez es muy divertida”

… pero a la vez parece muy seria y disciplinada.

Es muy excitante como persona para la música pop. Katy Perry, Taylor Swift, Lorde, Beyoncé… todas las artistas femeninas tienen su canción a lo Robyn, o lo han intentado. No lo digo en plan mal. Ha inspirado a un montón de artistas femeninas para ser poderosas, para tomar sus decisiones, en cuanto a los procesos… Sabe exactamente lo que quiere. No va a aceptar ningún tipo de mierda de nadie, pero a su vez es muy divertida. Tiene el perfecto equilibrio entre controlarlo todo, pero a su vez saber que tampoco puede hacerlo. Es una gran persona con la que trabajar.

Con el disco anterior, me encantó que dijeras que no ibas a hacer gira. Me gusta que los grupos graben por grabar, pero supongo que ahora tienes que alimentar a tus hijos, como sueles decir, y la única manera de hacerlo en la música es con los conciertos. ¿Pero en un mundo perfecto, pasarías de hacer conciertos?

No, no… (risas) Es difícil cuando tienes hijos. Lo que dices es verdad, la única manera de garantizar dinero es mediante los conciertos. Hubo un momento en que se vendían discos, pero ahora no puedes no hacer giras a menos que seas Adele. Con el último disco es justo lo que has dicho, sacamos el disco solo por el placer de hacerlo. Pero sabía que con el siguiente sería apropiado hacer gira, porque si no, al sello le da como miedo. Tomamos una especie de descanso, y ahora teníamos que trabajar duro para ellos y para nosotros mismos. En un mundo perfecto… es distinto, cuando eres joven hacer giras es alucinante, descubres el mundo, te hace aprender mucho de la vida… Pero cuando tienes hijos, si te vas dos años, te pierdes cosas muy importantes si no estás, porque de los 6 a los 8 años, por ejemplo, pasan muchísimas cosas. No es que el dinero sea una razón cutre por la que irte de gira, también es una realidad.

“Ahora no puedes no hacer giras a menos que seas Adele”

‘Love Letters’ no está en vuestro top 10 de lo más oído de Spotify, aunque es mi canción favorita. ¿Alguna que eches de menos tú?

Es el algoritmo. El robot decide. La única canción de Metronomy que he oído en Discover Weekly fue ‘Summer Jam’. Me dije: “ah, entiendo por qué esta canción ha encajado en el mundo del algoritmo”. Hay un par de canciones de ‘English Riviera’ que me gustaría que salieran más, un par de canciones bailables viejas que tenemos… Bueno, todo está ahí. Si alguien oye ‘The Look’, puede ir al catálogo antiguo. Tampoco sé cuáles son nuestras canciones más escuchadas. Supongo que ‘The Look’, ‘The Bay’…

También salen las nuevas, lo cual es buena señal.

(risas) ¡Sí, es bueno para nosotros!