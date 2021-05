El director Bill Benz, fogueado en series como ‘Portlandia’ o ‘Medical Police’, realizó el año pasado ‘The Nowhere Inn’, un falso documental escrito y protagonizado por Carrie Brownstein (creadora de ‘Portlandia’) y por Annie Clark (St. Vincent). El filme, una juguetona sátira sobre los documentales para fans, presentaba una realidad que se resquebrajaba a golpe de ficción.

En ‘Down’, tercer videoclip dirigido por Benz para St. Vincent tras ‘Pay Your Way in Pain’ y ‘The Melting Of The Sun’, la realidad también aparece distorsionada, amenazante. Tras un prólogo donde vemos una caída por unas escaleras en plano subjetivo, comienza un relato que imita y combina las formas y texturas (incluidas las del celuloide) del cine de género de los setenta. Una decisión estilística que está en sintonía con la inspiración setentera de su nuevo disco, ‘Daddy’s Home’.

Con un ojo puesto en el ambiente claustrofóbico, paranoico y tecnológico de ‘La conversación’ (1974), de Francis Ford Coppola, y otro en las ficciones de espías populares tipo ‘Superagente 86’, el director construye un atractiva narración que juega con los tópicos del género: sistemas de escucha, mensajes ocultos, microfilmación de documentos… Un juego del ratón y el gato del que sale vencedora la superagente St. Vincent.



