MARINA, entre Katy Perry, Muse y Goldfrapp en su nuevo single

Marina publica hoy el tercer adelanto de su nuevo disco, ‘Ancient Dreams in a Modern Land’, que sale el 11 de junio. El tema escogido es el que da título al álbum y musicalmente es el más potente de todos. Sus baterías remiten primero a la Katy Perry de ‘I Kissed a Girl’ y después a los himnos de los Depeche Mode más comerciales o incluso a los Muse de ‘Uprising’, que incluso parece una referencia directa por lo épico y grandilocuente de la composición, pero después el tema introduce una capa de sintetizadores que tiran más por los Goldfrapp más electro. Todas estas influencias asoman en una canción que no deja de resultar distintivamente propia de MARINA, por otro lado.

La letra de ‘Ancient Dreams in a Modern Land’ vuelve a hacer gala de la responsabilidad que sienta MARINA por hacer de este un mundo mejor, ante las adversidades a las que se enfrenta la humanidad hoy en día. Si ‘Man’s World‘ afrontaba el heteropatriarcado y ‘Purge the Poison‘ otros temas como el cambio climático o el movimiento #MeToo, ‘Ancient Dreams in a Modern Land’ habla sobre la importancia de no conformarse con el estatus quo y ser una misma. «No tienes que ser como todo el mundo, no tienes que adherirte a la norma, no estás aquí para conformarte» es el mensaje que deja el robótico estribillo de la canción, en el que después MARINA pasa a hacer sus habituales piruetas operísticas.

En sintonía con el resto de singles del álbum, ‘Ancient Dreams in a Modern Land’ busca una solución en el pasado para solucionar los problemas del presente. Vuelven a resultar algo naífs frases como «nuestros ancestros tuvieron que luchar para sobrevivir, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad en la vida, no estamos aquí para echarlo todo por la borda» o «intento volver atrás en el tiempo, a un tiempo antes de que yo tuviera forma, a un tiempo antes de que yo naciera», pero no queda muy claro a qué tiempo busca MARINA regresar y por qué le parece el pasado tan sumamente atractivo. Seguramente se refiera a un tiempo sin redes sociales ni teléfonos móviles, en el que la humanidad estaba en mayor contacto con la naturaleza.

