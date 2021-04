‘Purge the Poison’ de MARINA: ¿un gran homenaje a Sparks o peligrosa como un gatito?

Parte de la redacción evalúa ‘Purge the Poison‘, el nuevo single de MARINA:

«‘Purge the Poison’ de MARINA me ha recordado tanto a Sparks, que juro que he buscado y he rebuscado entre los créditos, por si los hermanos Mael estaban detrás de esto. Pero no (aunque lo parezca), MARINA homenajea/copia el particular estilo del dúo de tal manera que casi parece un hit de ellos. Es muy gracioso cómo ataca MARINA el estribillo, tratando de emular a Russell. También es muy divertido ese puente, tan a la Gwen Stefani, otra artista a la que parece rendir pleitesía. Lejos de restarle originalidad, estos dos desvergonzados saqueos convierten a esta canción protesta en un gozoso carrusel pop». Mireia Pería

- Publicidad -

«MARINA lo tiene casi todo para ser una de las mejores popstars del planeta: voz, estilo, carisma… y también demasiado ego, el suficiente como para dar por buena una letra como la de ‘Purge the Poison’. Si los acercamientos de la cantante británica a la canción de tintes sociales o de protesta ya acusaban una evidente falta de profundidad en su anteriordisco, o en cortes previos como ‘Savage’, en ‘Purge the Poison’ las cosas no son mucho mejores. «El capitalismo nos ha hecho pobres», canta MARINA. «Dios perdona a América por todas las guerras», continúa. «Es un nuevo orden mundial». En ‘Purge the Poison’, MARINA hace las veces de bruja y de Madre Tierra, pero su idealismo suena pueril y desde luego no es nada original. Por lo menos, su referencia a la ausencia de mujeres en las posiciones de gobierno es refrescante, quizá por no ser tan habitual en este tipo de grabaciones. Pero ‘Purge the Poison’ es pop-punk de toda la vida: superficial, vacuo y tan peligroso como un gatito. Radicalismo envuelto en caramelo de algodón». Jordi Bardají

- Publicidad -