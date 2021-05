Girando por Salas publicará vídeos en directo de Marem Ladson, Mourn, Aaron Rux…

Con motivo del final del ciclo de Girando por Salas, el circuito de música emergente anuncia que mostrará en su página web y en su canal de YouTube una canción en directo de cada uno de los artistas participantes en su décima edición. Durante los próximos días, Girando por Salas publicará vídeos de estreno, grabados en exclusiva para este festival online.

En orden alfabético, los grupos y artistas que participan en la décima edición de Girando por Salas son Aaron Rux and the Crying Cowboys, Artistas del Gremio, Ayoho, Balkan Paradise Orchestra, Bambikina, Carlos Cros, El lado oscuro de la broca, Embusteros, Iván Sanjuán Cuarteto, J Dose, Kitai, La Sra. Tomasa, Las Sexpeares, Los Fesser, Los Saxos del Averno, Machete en Boca, Marem Ladson, Mourn, Sweet Barrio, The Levitants, The Prussians, Tu Otra Bonita, Uniforms, Veintiuno, Wily Naves y Wom’s Collective.

Han sido centenares de grupos y solistas los que han participado en las 10 ediciones de Girando por Salas, entre los que destacan bandas como Sidecars, Triangulo de Amor Bizarro, Los Chicos del Maíz, Varry Brava, Novedades Carminha, Rayden, Izal, La M.O.D.A., Miss Cafeina, Carmen Boza, Tórtel, El Kanka, Antonio Lizana, Sexy Zebras, Viva Suecia, Morgan, Alice Wonder y Los Estanques, entre otros.

