RFTW: Florence, Olivia Rodrigo, Bleachers, Garbage, Years & Years con Kylie…

Hoy 21 de mayo sale el esperado debut de Olivia Rodrigo, así como los nuevos álbumes de Kokoshca, que reseñamos en portada; Twenty One Pilots, Gary Numan, Mdou Moctar, CHAI, Erika de Casier, Georgia Anne Muldrow o el recopilatorio ‘Hotel Records España, Vol. 1’ con temas de Los Nasty, Las Odio, Los Bengala o Exnovios. También salen nuevos EPs de la revelación Biig Piig y de la también revelación rebe.

Otra gran novedad de la semana son los tres nuevos singles de Lana Del Rey, así como la canción de Florence + the Machine para la banda sonora de ‘Cruella’, pero desde hoy viernes es posible escuchar también nuevos temas de BTS, el discotequero nuevo single de Little Mix con Galantis y David Guetta, la colaboración de Marshmello con Jonas Brothers o el remix de ‘Starstruck’ de Years & Years con Kylie Minogue.

A ellos se suman nuevas propuestas de Rufus T. Firefly, Viva Suecia, Tirzah, HAERTS, Los Vinagres con dani, A.G. Cook con Oklou, Zenet con Sílvia Pérez Cruz, Twin Shadow, BTS, Gabriella Richardson, Grasias, Arnau Griso, Angel Stanich, Duncan Laurence o Rocío Saíz.

Habíamos avanzado la playlist de novedades «Ready for the Weekend» con los nuevos singles que han salido en los últimos días. Sharon van Etten y Angel Olsen han lanzado single conjunto, Garbage han seguido avanzando su disco con ‘Wolves’, Bleachers (el proyecto de Jack Antonoff) ha anunciado el suyo por fin con ‘Stop Making this Hurt’, MARINA ha sorprendido con el sonido de ‘Ancient Dreams in a Modern Land’, Faye Wesbter ha estrenado la encantadora ‘I Know I’m Funny haha’ y Oneohtrix Point Never y Rosalía han presentado una versión actualizada de ‘Nothing’s Special’.

Entre las novedades que ha dejado la semana previamente al viernes hay que contar también los nuevos temas de Lucy Dacus, black midi, Mr Jukes (Jack Steadman de Bombay Bycicle Club) y Barney Artist, John Grant, Okkervil River u Orquesta.