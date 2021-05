Rosalía se suma a ‘Nothing’s Special’ de Oneohtrix Point Never

La pasada Navidad seleccionábamos ‘Nothing’s Special’, la pista final del último disco de Oneohtrix Point Never como «Canción del Día», pese a no ser de las canciones más «populares» del álbum ‘Magic Oneohtrix Point Never‘.

El caso es que a Rosalía también le ha gustado especialmente y ahora ha decidido sumar su voz a esta grabación, añadiendo unas frases en castellano. Culminan así unos rumores de colaboración que nos remiten a 2018, cuando la cantante catalana compartía una instantánea de ambos juntos, desatando la imaginación popular.

‘Magic Oneohtrix Point Never’ fue lanzado el 30 de octubre de 2020 e incluía la voz del productor ejecutivo, The Weeknd, en ‘No Nightmares’. Las colaboraciones entre Oneohtrix Point Never y The Weeknd han sido constantes en los últimos meses, lo que incluye la mismísima Super Bowl y también la ceremonia de los Brits. Rosalía también ha colaborado con el propio The Weeknd en un remix de ‘Blinding Lights’: aquí todo queda en casa.

En el disco de OPN también encontrábamos a Caroline Polachek, Arca, Nate Boyce y Nolanberollin. Los cineastas Josh y Benny Safdie dirigieron el videoclip para el tema ‘Lost But Never Alone’, una continuación de la colaboración entre los hermanos Safdie y OPN para dos de sus icónicas películas: Uncut Gems y Good Time, por la que recibió el premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Cannes en 2017.



