Los 3 singles de Lana Del Rey: ¿tres maravillas o tres anécdotas?

Lana del Rey ha estrenado este jueves por sorpresa 3 canciones nuevas extraídas de lo que suponemos será su próximo álbum. Las portadas de ‘Blue Banister’, ‘Text Book’ y ‘Wildflower Wildfire’ están dentro de la estética de lo que había anunciado como su disco ‘Blue Banisters’ de cara al 4 de julio, por lo que suponemos que a ese pertenecen. Estos nuevos temas llegan tan solo un par de meses después de otro disco, el excelente ‘Chemtrails Over the Country Club‘. A continuación, parte de la redacción evalúa los tres temas en conjunto. Una valoración a favor y otra en contra:

«¿Es casualidad que estas tres canciones salgan justo un año después (bueno, un día antes, porque pa qué lo va a hacer un viernes) de su polémica carta, y con esas portadas, después de que ya nos espantara la de ‘Blue Banisters’? Puede que sí, o puede que todo forme parte de una actitud “me la suda” de Lana frente a quienes salivan a la espera de que se equivoque para poder atacarla. En ese caso, good for her, porque además parece estar más cómoda que nunca con su música; el continuismo en estos tres temas respecto a “Chemtrails” es evidente. Y tanto ‘Blue Banisters’ como ‘Wildflower Wildfire’ funcionan en ese aspecto, ambas con pequeñas sorpresas de producción en el tramo final, y más cerca de la Lana confesional que de la metafórica, acordándonos por ejemplo de “Mariners”. Pero mi favorita es ‘Text Book’, también la más innovadora de las tres, y a su vez con un regusto a su EP ‘Paradise’. Con un inicio que recuerda a ‘Bang Bang’, se le están haciendo también comparaciones con Amy Winehouse, y es cierto que hay algo de eso aquí. Lana recuerda en ‘Text Book’ el día en que conoció a su actual pareja, se muestra ilusionada con las esperanzas que tiene puestas en esta relación frente a su pasado, e incluso se adelanta a un posible final, y a intentarlo de nuevo. La estupenda progresión de los instrumentos, las joyitas que se pueden encontrar en la letra (del «Let’s rewrite history, I’ll do this dance with you», al juego de «in your back / finally, I’m not wondering why» o , sí, al verso de Black Lives Matter) y una entregadísima interpretación de Lana, dulce y honesta, ‘Text Book’ tiene pinta de acabar convirtiéndose en un clásico de la artista». Pablo Tocino

- Publicidad -

«Está bien que Lana saque música cuando quiera, aunque hayan pasado apenas unos meses desde su último disco; está bien incluso que use las portadas que quiera, por feas y desprovistas de cualquier atisbo de talento gráfico que sean. También está bien pasar página de un artista cuando ya no te ofrece nada que tú consideras interesante. ‘Chemtrails Over the Country Club’ es un disco demasiado conservador para mi gusto, y estas tres canciones siguen una línea parecida, con algún matiz recuperado de la Lana del pasado en arreglos. El momento «Black Lives Matter» de ‘Text Book’ quizá pase a la historia, pero la canción tampoco es particularmente memorable, y las otras dos parecen simples «album tracks» de sus anteriores discos. ‘Blue Banisters’ es una balada a piano soporífera que Lana ha escrito ya 200 veces, y ‘Wildflower Wildfire’ es igual pero incorpora una base electrónica un tanto extraña y amateur que termina por echarme totalmente para atrás. Son tres canciones anecdóticas en la carrera de Lana y poco más». Jordi Bardají







- Publicidad -