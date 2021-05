Como estaba anunciado, Lil Nas X ha actuado este sábado en Saturday Night Live para presentar sus últimos dos singles, ‘MONTERO (Call Me By Your Name)‘ y el reciente ‘Sun Goes Down‘. Ambos forman parte de ‘MONTERO’, el álbum que Lil Nas X publica este verano, pero que sigue sin tracklist ni fecha confirmadas.

Para ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, Lil Nas X ha traído el infierno de su videoclip al escenario de Saturday Night Live, donde ha aparecido dejándose rozar y lamer por los bailarines y marcando unos abdominales que no sabemos cuántos desmayos habrá provocado a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el artista ha vivido él mismo un instante infernal cuando, durante su coreografía a la barra de striptease, se le ha roto el pantalón en una zona bastante crítica. Ha salvado los muebles tapándose la zona con la mano pero se ha quedado sin hacer el baile que había preparado.

- Publicidad -

En el lado opuesto, la interpretación de ‘Sun Goes Down’ ha sido más discreta y elegante: si la de «MONTERO» ha sido pensada para acalorar al personal, la de ‘Sun Goes Down’ ha buscado emocionar puesto que la canción es una bonita balada sobre el pasado de su autor. Lil Nas X ha aparecido para cantarla vestido con un traje de color blanco, pero con dos manchas de sangre en la chaqueta, quizá para encarnar a ese Lil Nas X que podría no estar con nosotros hoy, pero que afortunadamente lo está.





- Publicidad -