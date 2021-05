Miguel Bosé, de nuevo multado por Hacienda

Continúan los problemas de Miguel Bosé con el Ministerio de Hacienda. Si recientemente vimos al cantante en ‘Lo de Évole’ y otra entrevista, profundamente decepcionado de la clase política y de las instituciones, lo cierto es que con su pago de 1,8 millones de euros de 2019 a Hacienda no se acabó para él la pesadilla.

Según informa El País, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso de Bosé contra una multa por intentar deducirse gastos personales a través de sus empresas, correspondiente a los ejercicios de 2010 y 2011. A través de su empresa Costaguana, Bosé se dedujo el IVA de jamones, embutidos, tratamientos de fisioterapia, servicio doméstico, reparaciones en el jardín de su vivienda, cuotas del renting de un coche, y reparaciones de un Mercedes y un Toyota. Tendrá que pagar 55.000 euros por todo ello, además de 23.500 euros de sanción.

- Publicidad -

Bosé había reclamado que el error no se le había notificado correctamente y que no se podían “deducir con exactitud cuáles son las cuotas soportadas que han sido consideradas no deducibles”.

La sentencia añade que durante la investigación se ha descubierto “un entramado de empresas” y “se han descubierto importantes entradas y salidas de capital, provenientes de Luxemburgo y con destino a Estados Unidos”, por parte del sancionado.

- Publicidad -