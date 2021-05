Muere a los 25 años Søren Holm, cantante de la banda danesa LISS

Søren Holm, líder de la banda de R&B-pop e indie-pop danesa LISS que pasara por nuestra sección «Revelación o timo» en el año 2016 con motivo de su single ‘Sorry’ y de su fichaje por el sello XL, ha muerto a los 25 años tal y como ha informado la formación a través de las redes sociales. Se desconoce, por el momento, la causa del fallecimiento.

«Con el corazón en pedazos os informamos de que nuestro querido Søren murió el martes. Søren era la persona más dulce, divertida y hermosa que hemos conocido, una persona que siempre cuidaba de los suyos. Estamos devastados», firman los integrantes de LISS Villads, Vilhelm y Tobias, que piden «paz y tranquilidad» mientras lloran la muerte de su compañero de grupo.

LISS publicaron su primer EP ‘First’ en 2016 después de trabajar con el productor de The xx Rodaidh McDonald en su single doble ‘Try/Always’. Nunca llegaron a lanzar un álbum pero en el último par de años han publicado su segundo EP ‘Second’, el tercero ‘Third’ y han ido estrenando otros sencillos como ‘Only Kisses’, ‘Another Window’ con Bullion con Vera o el doble ‘Precious / Leave Me On the Floor’. En 2019, LISS telonearon a Vampire Weekend en una serie de fechas de su gira europea.

En sus inicios comentábamos que «sus melodías son cálidas como la chillwave, han reconocido en las entrevistas que les obsesiona la idea de lo que es el soul en 2015 -lo que inmediatamente les vincula con James Blake- y también es necesario al hablar de ellos mencionar la influencia del nuevo R&B (Rhye, AlunaGeorge) y el viejo (Terence Trent D’Arby)». Os dejamos con algunos de sus singles, algunos lanzados este mismo año.











