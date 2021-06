Alexis Marshall de Daughters presenta disco con la losa noise rock de ‘Hounds in the Abyss’

Daughters es la banda de noise rock y grindcore que en 2018 publicó el aclamado ‘You Won’t Get What You Want’, uno de los mejores discos de aquel año para varias publicaciones especializadas; si bien el grupo de Rhode Island, al cual no hay confundir con otro grupo llamado casi igual pero más popular, Daughter, lleva casi 20 años en activo y a lo largo de su carrera ha publicado varios álbumes así como vivido diversos cambios de formación. Eso sí, su cantante original Alexis Marshall nunca se ha ido a ninguna parte.

Hoy, el carismático Marshall anuncia que su primer disco en solitario verá la luz el próximo 23 de julio bajo el título de ‘House of Lull . House of When’. El álbum ha sido producido por Seth Manchester, quien ya se encargara del último álbum de Daughters, y el primer avance no es precisamente tan accesible como ‘The Reason They Hate Me’. Mucho más extremo en su uso de guitarras eléctricas que marcan el ritmo de manera robusta y plúmbea y percusiones que parecen pesar toneladas, ‘Hounds in the Abyss’ se arrastra por el camino de un noise-rock bastante extremo que evoluciona hacia la psicosis.

Como psicótico suena también Alexis aullando sobre la base una letra en la que se dirige a un acosador, preguntándole cosas como «¿eres tú quien lanza piedras a mi ventana de noche? ¿Eres tú quien se queda de pie delante de mi casa cuando estoy solo? ¿Eres tú quien espera en el parking a que salga de trabajar? ¿Eres tú la que llama a casa de mi madre y luego cuelgas». Ni cabe decir que toda esta paranoia -que puede no ser tal- está perfectamente plasmada a la música.

01 Drink From the Oceans . Nothing Can Harm You

02 Hounds in the Abyss

03 It Just Doesn’t Feel Good Anymore

04 Youth as Religion

05 Religion as Leader

06 No Truth in the Body

07 Open Mouth

08 They Can Lie There Forever

09 Night Coming



