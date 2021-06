Christina Rosenvinge no se arrepiente de nada en ‘My Life Again’

‘Karen’, la película de María Pérez Sanz que deconstruye ‘Memorias de África’ prescindiendo de toda la trama amorosa, que tan importante no fue en la vida de Karen Blixen, llegaba a tu cine favorito hace unos días muy protagonizada por Christina Rosenvinge.

La cinta contiene 2 canciones originales de la artista, 1 de las cuales debería entrar en la carrera de los Goya, si bien hay que apuntar lo random que suele ser la selección de esta categoría, por razones desconocidas. En cualquier caso, las dos composiciones son sencillas pero de gran calado: ‘Camino a casa’ es un tarareo de cierta inspiración Western, que ejerce de banda sonora, y ‘My Life Again’ se podría parecer un poquito a un concepto de canción pop. Es nuestra “Canción del Día” hoy.

Christina Rosenvinge vuelve al inglés en esta composición, lo cual tiene sentido cuando estamos revisitando ‘Out of Africa’, con una letra de carácter retrospectivo y autoafirmativo (“si pudiera vivir mi vida otra vez, creo que haría exactamente lo mismo”), que aparece hacia el final de ‘Karen’. Las breves composiciones para los Oscar escritas por Sufjan Stevens y otra Karen, Karen O de Yeah Yeah Yeahs, podrían haber ejercido de guía, aunque por su carácter bucólico y pastoral, son nombres más remotos los que vienen a la mente, como Vashti Bunyan a principios de los 70, o incluso más lejanos en el tiempo.

Christina Rosenvinge nos hablaba durante una entrevista reciente del proceso de composición de este tema, y también sobre la valentía de su protagonista, retratada en la letra de esta canción. «Cuando María me dice que quiere que haga la música, le digo: «tengo una canción sin letra, como de los años 30, y no me cabe una letra en castellano porque además desmerecería esa melodía». No sabía qué hacer con ella. Se me había ocurrido dos o tres meses antes y es perfecta para esto».

Al personaje de Karen lo ve así: «Desde muy joven tiene muy claro que es dueña de su destino. Ella quiere llevar una vida apasionante como la de su padre, que había combatido en guerra, había viajado.. y eso es lo que la lleva a la aventura africana. No quiere llevar una vida burguesa de pequeña sociedad. Quiere vivir a lo grande. No es feminista de palabra, no forma parte de una comunidad, no establece lazos con otras mujeres… pero es feminista de facto. Es una llanera solitaria».





