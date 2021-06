¿Merece ‘good 4 u’ ser el mayor éxito de Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo ha alcanzado el número 1 mundial con dos de los sencillos del notable ‘SOUR‘, primero ‘drivers license’ en los primeros días del año, y últimamente con ‘good 4 u’, que también ha sido top 1 global gracias a sus millonarias cifras en Estados Unidos, Reino Unido y también muchos otros territorios como Australia, Austria, Canadá, Alemania, Holanda… Entre los mercados grandes a su bola, como siempre los países europeos herederos del latín: España (top 13), Francia (top 21) e Italia (top 29).

Aprovechando que estamos en un mercado reggaetonero, donde ‘good 4 u’ solo puede tener un alcance limitado, preguntamos a varios miembros de la redacción si ‘good 4 u’ es realmente la canción más interesante que incluye ‘SOUR’.

«Que ‘good 4 u’ está siendo un éxito absoluto en todo el mundo está claro, pero también me parece claro el motivo por el que Olivia Rodrigo lanzó ‘driver’s license’ y no esta canción para presentarse e iniciar todo este fenómeno: ‘driver’s license’ tenía ese “algo” que ‘good 4 u’ no tiene. Y, aunque ‘deja vu’ seguía a la sombra de su predecesora, no llegaba a sonar genérica… porque ‘good 4 u’ es un temazo, pero un temazo genérico, exceptuando momentos más inspirados como el de la terapeuta. ‘traitor’ podrá gustar más o menos (a mí me encanta), pero es 100% honesta, y representativa de ese “mi verdad” de Olivia, y quizás por eso se está colando en muchos tops sin ser single. A Olivia Rodrigo se le han sacado mil comparaciones con otras artistas, algunas más justas y otras menos. Pero en el caso de ‘good 4 u’ me parecen completamente lógicas, porque suena más a refrito que a una personalidad propia». Pablo N. Tocino.

«Siento un poco de vergüenza cuando alguien que no es un verdadero rockero se presenta como tal ante el público, me da igual que se llame Olivia Rodrigo o The 1975, y a la abominable ‘People’ me remito. Miley Cyrus lleva en la sangre a Fleetwood Mac, a Blondie y a Billy Idol, y por eso su último álbum mola tanto. Y por eso ‘good 4 u’ y el primer corte de ‘SOUR’, ‘brutal’, no pueden ser lo mejor que Rodrigo tiene que ofrecernos. Si ‘drivers license’ era una canción demasiado Billie Eilish y demasiado Lorde al mismo tiempo como para marcar su terreno, donde percibo a Olivia Rodrigo mejor equilibrada es en ‘deja vu’, por mucho que no haya alcanzado el mismo éxito. ‘déjà vu’ es una canción de despecho sobre un ataque de celos, en la que entre teorías sobre lo que hace su ex pareja con su nueva novia, se cuelan referencias a ‘Uptown Girl’ de Billy Joel y a ‘Glee’. Y lo bueno es que la producción tipo popurrí, propia de la mencionada serie, acompaña a ese grado de locura, pasando de lo onírico, con unas estrofas que casi juegan con el dream pop, a la histeria máxima, entre maravillosas guitarras distorsionadas que parecen sintes o al revés, y esa batería grabada deliberadamente de mala manera. Junto a la cincuentera ‘happier’ e ‘enough for you’, representa la vertiente más interesante en lo musical de Olivia Rodrigo». Sebas E. Alonso.

«Respondiendo a la pregunta del titular, no, ‘good 4 u’ no merece ser el mayor éxito de Olivia Rodrigo porque la artista ha presentado temas mucho más interesantes que este corte de pop-punk blandurrio que hace sonar a Avril Lavigne como Marilyn Manson. ‘brutal’ también es rockera, pero tiene mucha más garra, ‘deja vu’ musicalmente tiene más matices y el sonido Fiona Apple de ‘jealousy, jealousy’ está muy bien traído, mientras ‘drivers license’ es un baladón incontestable sean cuales sean sus influencias. El disfraz rockero le sienta muy bien a Olivia Rodrigo para expresar toda esa rabia adolescente que hay en su interior, pero no se puede pasar por alto lo que está ofreciendo como autora, que son unos textos llenos de autoconsciencia y patetismo mucho más honestos de lo que jamás ofrecieron los primeros cuentos de hada de Taylor Swift. Me queda un poco lejos el drama teen de una balada como ‘traitor’, que convierte en tragedia griega el hecho de que su ex se haya ido con otra en dos días, a lo que solo puedo responder «chica, get over it: está claro que te mereces algo mucho mejor». No se sabe si Olivia va a evolucionar en una cosa súper comercial o en otra más honesta y alternativa, pero me muero de ganas por averiguarlo». Jordi Bardají.

