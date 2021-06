SanSan ha anunciado que su próxima edición, la de este año, se celebra los días 29, 30 y 31 de octubre en Benicàssim. Eso sí, de momento se pondrán a la venta unas 10.000 entradas a la espera de la evolución sanitaria, aunque se espera que de aquí a octubre la ocupación se vaya ampliando hasta llegar a un máximo de 25.000 asistentes, la mitad de la capacidad del recinto.

Quedan confirmados en el cartel de SanSan Vetusta Morla, Amaral, Love of Lesbian, Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tú no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako (foto), entre otros.

- Publicidad -

El próximo 1 de julio se anunciará otra gran incorporación y la programación de Djs, y en septiembre se revelará el artista sorpresa de esta sexta edición. También se sumará al cartel el grupo ganador del concurso musical “Groc Talent” que organiza SanSan Festival en colaboración con el Villarreal CF con el objetivo de apoyar el talento emergente.

- Publicidad -