Garbage, Low, Depresión Sonora, The Marías… entran en el top 40 de JNSP

Lorde se mantiene en el número 1 de la lista de JENESAISPOP con ’Solar Power’, vuestra canción preferida en este momento. Entran al top 10 bandas tan queridas históricamente en el site como Garbage y Low mientras al top 20 llegan dos nacionales, La La Love You y Novedades Carminha. En la parte baja de la tabla hallamos a The Marías, Depresión sonora y Sons of Kemet. Ha tocado, por otro lado despedirse, de ‘MONTERO’ y ‘Tiroteo’, dos de las canciones del año, que han sido eliminadas por el respetable esta semana.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Amaia, Alizzz / El encuentro

Angel Olsen, Sharon van Etten / Like I Used to

Arab Strap / The Turning of Our Bones

Ava Max / EveryTime I Cry

Baiuca, Rodrigo Cuevas / Veleno

Barbara Pravi / Voilà

Billie Eilish / Lost Cause

Billie Eilish / Your Power

Cabiria / Via Torino

Chica Sobresalto / Selección natural

Christina Rosenvinge / My Life Again

CHVRCHES, Robert Smith / How Not to Drown

cupcaKKe / Moonwalk

Depresión sonora / La casa del árbol

Diana Ross / Thank You

Doja Cat / Need to Know

Doja Cat, SZA / Kiss Me More

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Love Again

Ed Sheeran / Bad Habits

Garbage / Wolves

Hooverphonic / The Wrong Place

Jessie Ware / Please

Joana Serrat / You're With Me Everywhere I Go

La La Love You, dani / El día de Huki Huki

Lana del Rey / White Dress

Laura Mvula / Got Me

Liz Ferte / Vestirte de Prada

Lolo Zouaï / Galipette

Lorde / Solar Power

Los Punsetes / Shiseido

Low / Days Like These

Mabel / Let Them Know

Måneskin / ZITTI E BUONI

Mø / Live to Survive

Miss Caffeina / Me voy

Natalie Imbruglia / Build It Better

Novedades Carminha / Típica cara

Olivia Rodrigo / deja vu

Peggy Gou, OHHYUK / Nabi

Regard, Troye Sivan / You

Sons of Kemet / Hustle

The Marías / Hush

Tiburona / Sola y feliz

Tinashe, Buddy / Pasadena

Villagers / So simpático

Viva Suecia / La voz del presidente

Wolf Alice / Smile

Zahara / berlin U5

Zahara / MERICHANE Ver resultados