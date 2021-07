Doja Cat como Diosa y The Weekend como Acuario en ‘You Right’

“Eres una diosa”. “La diosa del rap”. “Gooooddess”. ¿Cuántas veces habrá leído Doja Cat estos comentarios de sus fans? En su nuevo videoclip, la cantante angelina hace realidad las palabras de sus seguidores. Las puertas del cielo (que parecen las rejas del Buckingham Palace) se abren y aparece Doja convertida en diosa del Olimpo subida en un pedestal cual Venus de Milo.

Con una estética grecolatina muy kitsch, como de parque temático chino, el realizador Quentin Deronzier mezcla mitología y astrología como José Luis Moreno la ventriloquia y la neurocirugía. Doja, que es Libra, aparece ataviada con un tocado con ese signo zodiacal. También sale encuadrada en una gran balanza, símbolo nuevamente de Libra, que a su vez proviene de la diosa Astrea, hija de Zeus y personificación de la justicia.

The Weeknd es Acuario, así que aparece como un aguador, vertiendo agua al mundo desde una vasija. ¿Y cómo se lleva una mujer Libra con un hombre Acuario? Pues según Vicente Cassanya, el astrólogo del ‘Hola’, bastante bien: “sintonizan en cuerpo y alma”. ¿Es por eso que The Weeknd no para de tentar a Doja para que engañe a su novio? ¿O es una manera de representar que la relación de la cantante con el modelo (Chris Petersen)… “hace aguas”? ‘Planet Her‘ es nuestro Disco de la Semana y ‘You Right’ hoy, la «Canción del Día».



