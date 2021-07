Sofia es uno de los últimos fichajes del sello Humo Internacional, casa de grupos como Fasenuova, La URSS, Futuro Terror o Somos La Herencia. Como dice Bernd Schuster, no hace falta decir nada más. Aunque esta aseveración no es del todo cierta porque la música de Sofia promete ya dar muy buenos momentos a pesar de tener publicadas apenas dos canciones, ‘Decir adiós’ y ‘El cielo blanco’.

Esta artista de nombre artístico imposible de encontrar en Google, procedente de Ibiza según su biografía de Bandcamp, inició su proyecto musical durante el confinamiento. Inspirada en el minimalwave, una versión gélida, minimalista y estoica del synth-pop de los años 80, Sofia Ramis Massu hace canciones pop que se sustentan en hipnóticos «loops» de sintetizador de sonido nuclear, industrial, urbano, trayendo a la manete las sonoridades del tecno berlinés e imágenes de los edificios brutalistas donde puede escucharse. La atmósfera de ‘Decir adiós’ y ‘El cielo blanco’ es fría y lóbrega, pero la cálida voz de Sofia ejerce de equilibrio entre el sonido de las producciones y las melodías.

- Publicidad -

Ex integrante de Escorpio y POU, Sofia explica a JENESAISPOP que haber pasado por ambas bandas le ha ayudado a «perder el miedo» y a aprender como músico porque, «al ser tan diferentes supongo que me han abierto a poder hacer más música diferente entre sí». Escuchando sus canciones es obvio que Sofia no se limita a reproducir los patrones del synth-pop sino que va más allá y cuando reconoce entre sus influencias a gente como Broadcast, Grimes y John Maus, es imposible no apreciarlas en sus producciones. Estos tres artistas, tan distintos y a la vez tan similares entre sí, parecen estar presentes a la vez en ‘Decir adiós’, hoy la Canción Del Día.

El primer single oficial de Sofia nació, como hemos dicho, en el confinamiento. «Estaba escuchando ‘Felicita‘ de Deux y pensé que quería hacer una canción parecida, aunque no tengan mucho que ver al final». Con ella, Sofia «rememora situaciones que en el pasado me dolieron y que me siguen afectando; quiero expresar la dificultad de olvidar». En ‘Decir adiós’, Sofia recuerda un pasado amante que se «fue hasta Plutón» habiendo «aprendido ya a decir adiós» y es visitada por humanoides para «decir que lo nuestro nunca fue».

- Publicidad -

A espera de lo que ofrezca Sofia en estos tiempos de novedades musicales incesantes, la artista prepara un casete de seis canciones que publicará proximamente y, el año que viene, asegura que le gustaría sacar su primer álbum. Con estos dos primeros singles, promete.





Revelación o Timo