‘Velvet Underground & Nico’, uno de los discos de rock más influyentes de todos los tiempos, si no el que más, vuelve a la actualidad 54 años después de su lanzamiento original (en 1967) gracias a la edición de un disco tributo que verá la luz el día 24 de septiembre. El disco contará con versiones de Michael Stipe, St. Vincent, Sharon van Etten, Matt Berninger de The National, Bobby Gillespie, Courtney Barnett, Iggy Pop o King Princess, cuya enigmática versión de ‘Femme Fatale’ pasara hace un tiempo por nuestra sección «Canción Del Día».

La primera canción versionada de ‘Velvet Underground & Nico’ que se da a conocer es la de ‘Run Run Run’ por Kurt Vile. El autor de ‘Walkin on a Pretty Daze‘ versionó esta canción por primera vez a la edad de 15 años y, un tiempo después, la cantó con el mismísimo John Cale en un concierto, según cuenta Rolling Stone.

En nota de prensa, Vile ha explicado que ‘Velvet Underground & Nico’ fue probablemente su «primera influencia en lo que a rock clásico se refiere» y ha recordado el día que lo escuchó por primera vez: «Estoy seguro de que estaba fumado. Cuando escuchas música este tipo de música tan cruda y orgánica, pero que a la vez desprende tanta confianza, y que simplemente es como es sin pedir disculpas, es una sensación increíble».

«Decía Brian Eno que «casi nadie compró sus discos cuando salieron a la venta, pero los que lo hicimos corrimos inmediatamente a montar nuestra propia banda»», explicaba Raúl Guillén en su repaso a la trayectoria de la banda. Y es que la escucha de estos discos resulta imprescindible para cualquier aficionado al pop rock pero, sobre todo, sobre su cadáver han germinado muchas de las propuestas musicales más importantes que les sucedieron. David Bowie, Patti Smith, Talking Heads, Can, Roxy Music, Suicide, Joy Division, R.E.M., Sonic Youth, Nirvana, U2… Cada leyenda de la música que se nos pueda ocurrir ha encontrado en algún momento de su carrera una deuda y una inspiración no solo en las canciones de Lou Reed y su Velvet Underground».

01 Sunday Morning – Michael Stipe

02 I’m Waiting For The Man – Matt Berninger

03 Femme Fatale – Sharon Van Etten (w/ Angel Olsen on backing vocals)

04 Venus In Furs – Andrew Bird & Lucius

05 Run Run Run – Kurt Vile & the Violators

06 All Tomorrow’s Parties – St. Vincent & Thomas Bartlett

07 Heroin– Thurston Moore feat. Bobby Gillespie

08 There She Goes Again – King Princess

09 I’ll Be Your Mirror – Courtney Barnett

10 The Black Angel’s Death Song – Fontaines D.C.

11 European Son – Iggy Pop & Matt Sweeney