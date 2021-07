Solo un año después de que viera la luz ‘Imploding the Mirage‘, el notable último álbum de The Killers, que fue Disco Recomendado en estas páginas, la banda de Las Vegas liderada por Brandon Flowers anuncia un nuevo trabajo discográfico que saldrá en torno a las mismas fechas que aquel. ‘Pressure Machine’ llegará el próximo 13 de agosto. The Killers han revelado la portada en sus redes sociales.

El disco, que ha sido co-producido por The Killers, Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen, está inspirado en la vida de Flowers en Nephi, el pueblo de Utah donde vivió entre los 10 y los 16 años. Según The Line of Best Fit, las canciones de ‘Pressure Machine’ se basan en los recuerdos de infancia de Flowers, que son tan «tiernos» como provistos de una «enorme tristeza y miedo», y el álbum incorpora fragmentos de entrevistas que el grupo ha realizado a los habitantes del pueblo, donde relatan cómo es su vida allí.

‘Pressure Machine’ también será un disco post-pandemia, pues nace de comparar la vida de Flowers «en mitad de la nada» con el confinamiento: «Cuando todo de repente se paralizó sentí que era la primera vez en mucho tiempo en que me enfrentaba al silencio. Y este disco empezó a florecer a partir de ese silencio, llenándose de canciones que en otras circunstancias habrían sido ahogadas por el ruido de un típico disco de los Killers».