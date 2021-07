Owen Wilson en bicicleta, el fenómeno

En la primavera de 2015 visité Roma con unas amigas durante mi Erasmus (yo viajaba desde Praga) y, de camino a algún lugar que no recuerdo, cerca de la Piazza del Popolo, en el barrio de Campo Marzio, nos topamos con un avistamiento inesperado: Owen Wilson pedaleando su bicicleta. El actor estadounidense se encontraba en la capital italiana rodando la segunda parte de la película ‘Zoolander‘ y, supusimos que durante un descanso, decidió callejear por Roma montado en su bici.

6 años después de aquello he tenido una revelación leyendo los stories de Deuxmoi, la cuenta privada de Instagram que publica rumores de famosos que la mayoría de veces terminan siendo verdad, pues en muchas ocasiones proceden de gente cercana a ellos; y también historias de gente anónima que ha visto a cierto famoso en el lugar más inhóspito probadas con una foto de dicho famoso tomada a escondidas. Entre los «followers» de Deuxmoi en Instagram se encuentran Dua Lipa, James Blake, FKA twigs o Antoni Porowski de ‘Queer Eye’: ¿tendrán curiosidad por ver si alguien les ha avistado a ellos?

Entre las celebridades que aparecen de manera regular en la cuenta de esta «gossip girl» de la vida real cuya identidad Hailey Bieber cree conocer, se encuentran Shawn Mendes, Rihanna, Timothée Chalamet o el también actor Owen Wilson. Y es aquí cuando empieza a materializarse un extraño fenómeno que Deuxmoi ha terminado de sacar a la superficie porque, si alguna vez creí que mi anécdota sobre Owen Wilson era especial, nada más lejos de la realidad: la gente lleva años encontrándose a Owen Wilson yendo en bici por todas partes.

owen wilson on a bike pic.twitter.com/lgMoQuqCAr — Todd ४ (@Olyphantfilms) July 16, 2021

using the hype around #loki to reminiscence over the time i walked into a church in rome and literally found owen wilson looking at caravaggio's paintings dressed like a german tourist who then proceeded to leave on a comically small red bike — g (@horrordrink) July 17, 2021

obsessed with the number of people who send in to deux moi to say that owen wilson hit them on his bike — emily jansen updates (@zobamna) July 17, 2021

This is gonna sound crazy y’all. Yesterday I was in downtown Manhattan and a guy that looked just like Owen Wilson was riding a bike. I looked him in the face while he was 10 feet away from me, stopped at the cross walk and said “y’all that looks just like Owen Wilson” and I- 😂 pic.twitter.com/Ou0VTmI2Qf — kaylee mitchell gambal (@kayleemgambal) February 18, 2020

Ran into Owen Wilson at the bike shop 🚲 pic.twitter.com/Q4HVBznqs9 — düality (@theliamette) February 22, 2020

Las últimas historias relacionadas con este fenómeno se centran en la «terrorífica» cantidad de veces que Owen Wilson ha estado a punto de atropellar a los viandantes con su bicicleta en algún punto del mundo. El actor ha estado a punto de cobrarse vidas en Harlem, Vancouver, Montmartre (lo cuenta este story reciente) o Roma, entre otras ciudades. Hay gente que se lo ha encontrado hasta en dos ocasiones. Un tipo se lo ha encontrado en una tienda de bicis. Y lo mejor es que no hace falta entrar en Deuxmoi para comprobar el fenómeno: una simple búsqueda en Twitter de «Owen Wilson bike» revela decenas de historias similares que datan del año 2011 hasta ahora. Owen Wilson lleva 10 años apareciéndose a la gente con su bicicleta y algunos nos estamos enterando ahora.

«He visto a Owen Wilson yendo en bici hoy», relata un tuit. «Owen Wilson casi me atropella con su bici en Soho», «mis padres acaban de ver a Owen Wilson yendo en bici en Nueva York», «¿por qué mi madre y mi hermana acaban de ver a Owen Wilson yendo en bici en Santa Monica?», «me acabo de cruzar con Owen Wilson yendo en bici en París», «Owen Wilson acaba de pasar por delante de mí en bici en Atlanta y por poco empiezo a perseguirle», «acabo de ver a Owen Wilson yendo en bici: cuando hicimos contacto visual no estaba seguro de que fuera él, pero cuando hicimos contacto nasal entonces ya sí», «acabo de ver a Owen Wilson yendo en bici y le he gritado «Luke Wilson» a la cara», «me acabo de topar con Owen Wilson yendo en bici en Santa Monica, unas 7 personas lo han visto en Soho». Y estas son solo las historias que están publicadas en las redes sociales. No se sabe a cuánta gente más se le habrá aparecido. De hecho, él mismo es consciente de este fenómeno, pues como llegó a declarar en una entrevista: «estuve en Roma dos o tres meses y creo que, para cuando me fui, todas y cada una de las personas que viven en Roma me han visto como mínimo 10 veces yendo en bici».

Nunca pensé que, tanto tiempo después de ver a Owen Wilson callejeando tranquilamente por las calles de Roma con su bici, esta pequeña anécdota se convertiría en una historia casi universal. Cuando sea mayor le diré a mis nietos que soy una de las 80.000 personas que se han cruzado con Owen Wilson montado en su bici.