Coldplay han dado los detalles de su nuevo disco, el décimo de su carrera. ‘Music of the Spheres’ sale el 15 de octubre. El pre-pedido del álbum ya está disponible y la web de la banda británica muestra desde hoy todas las ediciones físicas con las que contará este trabajo, incluido un «cassette bundle» de lo más pintón.

El tracklist de ‘Music of the Spheres’ incluye 11 pistas, y cuatro de ellas están tituladas con emojis. En las plataformas de streaming está disponible también desde hoy una pista nueva de Coldplay llamada ‘Overtura’ que en realidad es el «trailer» del álbum, con el que se avanzan todas sus pistas, entre las que es posible apreciar producciones tipo llenaestadio, otras más electrónicas, otras más rockeros o baladas con arpas. El álbum ha sido íntegramente producido por Max Martin.

HIGHER POWER

HUMANKIND

✨

LET SOMEBODY GO

❤️

PEOPLE OF THE PRIDE

BIUTYFUL

🌎

MY UNIVERSE

♾️

COLORATURA

En redes, Coldplay anuncia que el viernes verá la luz la última pista de ‘Music of the Spheres’, ‘Coloratura’, pero que el siguiente single oficial del álbum no llegará hasta septiembre, sin que se conozca su título por el momento. Un rumor apunta a que el segundo single de ‘Music of the Spheres’ sería ‘My Universe’ y que contaría con la colaboración de BTS.

‘Higher Power’ ha sido un éxito modesto para la banda, especialmente tras la recepción más tibia que obtuvo su largo anterior, ‘Everyday Life‘. Aunque quizá lo subestimamos por llegar demasiado a la cola de ‘Blinding Lights’, como si eso fuera algo malo, ‘Higher Power’ es un buen tema de synth-pop que, con razón, se mantiene dignamente en el top 30 de la lista de singles británica.