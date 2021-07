Selbor, el español afincado en Londres que se codea con Hot Chip

Selbor es el alias de un artista andaluz afincado en Londres que algunos recordaréis de alguna playlist por un EP de pop electrónico que publicaba el año pasado bajo el nombre de ‘Smile to the Camera’. Dirigió su vídeo Nuria Giménez, conocida por haber estado detrás de la que fue una de las revelaciones de la temporada, cinematográficamente hablando, ‘My Mexican Bretzel‘.

En aquel momento, Selbor reconocía como influencias a Blood Orange, Lykke Li, Caribou y Rosalía, y nada menos que a Machado y Lorca entre los referentes de sus letras en inglés. La electrónica intimista y melosa, poco bailable -de Rhye a How to Dress Well- podían ser también una referencia, lo cual ha cambiado bastante desde que esta semana ha lanzado un nuevo tema al mercado.

‘Your Love’ es su tema más bailable, ya antes de que fuera remezclado por Hot Chip, con los que comparte definitivamente su gusto por el synth-pop, el funk ochentero y las bandas sonoras más divertidas de aquella época. Las «melodías de kalimba y arpegios al estilo Moroder» son citadas expresamente en la nota de prensa. Selbor, que lleva 15 años en Londres, ya había trabajado antes en los Hackney Road Studios de la ciudad, que además a de Hot Chip ha acogido a Jehnny Beth y Ghostpoet.

La obra machacona y repetitiva se ve complementada por una portada que es un dibujo de la artista LGTBQ+ madrileña Alejandría Cinque, y sobre todo un vídeo dirigido por Harry Deadman. Una obra sobre manías un tanto Roman Coppola (circa ‘Revolution 909’) con final sorpresa.



Revelación o Timo: